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台南左鎮國中老師 自力造空汙感測器及清淨機

2018-03-23 15:43聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

位在台南偏鄉的左鎮國中，自力打造「校內微型空汙感測器」，購買接收晶片及零件自行組裝，一組只要花1千多元，提供即時的懸浮微粒（PM2.5）的資訊，並透過App傳到雲端，全校師生都可接收，若達到紫爆（PM2.5超過70以上）就會啟動各班教室的空氣清淨機，這也是老師自行組裝，一台花不到1千元，教室前後共裝兩台，確保空氣品質維護學生健康。

左鎮國中校長蔡宜興表示，台南市空氣品質監測站只有4站，距離學校最近的是善化，無法確實顯示左鎮空氣品質，且不是即時資訊，校乃參考LASS（環境感測器網路系統）的做法，由擅長資訊的體育教師廖哲鋒設計微型空汙感測器，搭配App可將即時（每十秒更新一次）空氣品質資訊傳到雲端，校內平板電腦及手機都可接收資訊。

主任陳成煌也說，空汙感測器零件約上千元，組裝不難，但效益不輸給監測站，除提供即時空汙資訊，還可以累積資訊，記錄每一個季節、每一天、每個時段的空氣品質，提供全校師生參考，若空氣品質達紫爆程度，學校就會通知學生緊閉教室門窗，儘量留在教室內，避免進行戶外活動，體育課也會改在室內上。

學校也在每間教室裝設空氣清淨機，也是老師自行組裝，一組材料費不到千元，遇到空氣紫爆就會自動啟動空氣清淨機，也有手動及馬達降速功能，避免運轉太大聲影響上課；陳成煌說，自製空汙感測器及空氣清淨機，除了是維護學生健康外，也具有教育意義，讓學生認識什麼是生活科技，科技生活，「讓科技融入生活中」。

台南左鎮國中自製空汙感測器，一組只花千元左右。記者吳淑玲／攝影
台南左鎮國中自製空汙感測器，一組只花千元左右。記者吳淑玲／攝影
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台南左鎮國中教室裝設的空氣清淨機，也是老師自行組裝。記者吳淑玲／攝影
台南左鎮國中教室裝設的空氣清淨機，也是老師自行組裝。記者吳淑玲／攝影
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台南左鎮國中老師自行組裝空汙感測器及空氣清淨機，維護學生健康 。記者吳淑玲／攝影
台南左鎮國中老師自行組裝空汙感測器及空氣清淨機，維護學生健康 。記者吳淑玲／攝影
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空氣品質空氣清淨機紫爆
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