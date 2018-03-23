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殘疾的他感謝國小同學關愛 選擇用「書香」回報

2018-03-23 10:56聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

台南市安南區海東國小校友王育才自小行動不便，當時同學最常問他的一句話就是「需要幫忙嗎」，讓他多年來一直感激在心，從10年前開始，每年捐出3萬元給學校買書，用這種方式回饋，學校最近也舉辦閱讀推廣活動，讓孩子們了解王育才的用心。

台南海東國小邀請校友王育到校，舉辦捐書展，感謝他捐款買書給學校。圖／海東國小提供
台南海東國小邀請校友王育到校，舉辦捐書展，感謝他捐款買書給學校。圖／海東國小提供
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學校最近舉辦王育才捐書特展，邀請王育才到校，與校長劉珍琳共同為活動揭幕，學校安排兩位學生以相聲的方式介紹王育才，讓孩子們知道每年都有新書可看，要感謝大學長，也希望把學長的愛傳出去，讓大家都知道。

王育才致詞時表示，自小行動不便，但在海東就讀時，並沒有受歧視，師生都很照顧他，才讓他茁壯，即使長大後，每每想起這段日子，都覺得溫暖與感動，自己雖然不是有錢人，但藉著小小的捐款，表達自己對母校的感謝。

捐書展活動中還有「書海尋寶」，以班級為單位，全班分成7小組，閱讀事先準備的「王育才先生小檔案」，檔案有7個空格，每一組都會拿到一塊提示版和一張書單，這些書全部是王育才歷年捐助款所購置，小朋友從提示版中的題目找出正確的書名，再找出書並閱讀書本內容，從書本中的線索，依序解答提示版中的問題，最後得到的答案可以拼出「王育才先生小檔案」7個字，學生都覺得非常有趣，搶著要玩遊戲。

海東國小組長林芳妃提到，近9年來捐助款所購置的圖書，均蓋上王育才先生的名字，希望學生能藉由猜謎尋寶活動，在充滿趣味的情境下，投入閱讀，同時透過小組合作，完成王育才先生小檔案，藉此來認識王先生。未來將設置王育才先生的圖書專櫃，以感謝王育才先生對海東國小閱讀推動的貢獻。

台南海東國小邀請校友王育到校，舉辦捐書展，感謝他捐款買書給學校。圖／海東國小提供
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