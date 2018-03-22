親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

學校考卷補習班做過 師指責她：知情不報 作弊！

幸福企業 生達連賺50年勤儉持家經營

2018-03-22 22:11聯合報 記者吳政修╱即時報導

台南市新營區生達製藥公司50年前由范進財以50萬元創立，15年前由兒子范滋庭接班，去年營收38多億元，創「50年來年年賺錢」紀錄，成為藥界南霸天，公司雖然奉勤儉持家為經營理念，但范進財以父親名字成立的范道南文教基金會，做公益、照顧弱勢學生、課輔及文教發展不落人後。

直到現在，生達製藥公司員工之間公文傳遞還使用回收信封，別人寄到生達的信封，信封還貼上白紙註記著誰傳給誰，省錢又節能減碳，被譽為勤儉持家經營的幸福企業。

80歲范進財讀台大藥學系時，父親范道南指著新營區土庫里農田說，「以後這裡讓你蓋藥廠」，即生達一廠現址。

范進財的兒子范滋庭，高中時考上建國中學，但未在台灣讀高中，到美國留學取得電腦碩士學位，15年前回生達接班，他說，父親一直購地擴廠，除了生達，還有生泰合成、生展、三友生技、怡發科技公司，員工約1500人。

「家族有節儉、孝順美德」范滋庭認為對自己的影響很大，他說，阿嬤吃稀飯，還會用開水攪拌喝乾淨，父親吃西瓜會吃到見底，每天出門都先向阿嬤請安，再晚也會回家睡覺。

范進財退休了，但還是會到公司看一看，大部分的時間拈花惹草，1名陳姓員工曾偷拍老頭家辦公室拖鞋，發現表面破裂用膠帶黏著，范滋庭說「父親就是這麼節儉」。

范滋庭每周五會回台北的家，到現在仍是搭公車到嘉義太保站坐高鐵，他說「最主要是30至35分鐘就到，與搭計程車差不多時間，員工表示「有其他公司的人看到，形容不像上市公司的總經理」。

范進財以「誠正精新、造福人群」為經營理念，50萬元創業，並由范滋庭延續下去，去年營收38多億元，50年來每年都賺錢，范滋庭說，目前在大陸江蘇的泰州，與日本合資退熱貼工廠，台灣藥品外銷東南亞、日本、大陸與美國，未來希望公司更國際化。

生達製藥公司成立范道南文教基金會。記者吳政修／攝影
生達製藥公司成立范道南文教基金會。記者吳政修／攝影
分享
生達製藥公司范進財（右）、范滋庭（左）父子，在50周年慶時同台飆歌。圖／生達製藥...
生達製藥公司范進財（右）、范滋庭（左）父子，在50周年慶時同台飆歌。圖／生達製藥公司提供
分享
到現在，生達製藥公司仍以回收的信封，做為員工間的傳遞。記者吳政修／攝影
到現在，生達製藥公司仍以回收的信封，做為員工間的傳遞。記者吳政修／攝影
分享

計程車台大上市公司
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

北港建國女排克難成軍 全國大賽風光奪銀

2018-03-22 19:31

台南自動化機械展 賴清德：盼創造千億商機

2018-03-22 19:28

捐蘭花供家扶義賣 5年估計約60萬

2018-03-22 17:37

雲林長照評比第一 勞動部加碼補助培訓長照人力

2018-03-22 13:04

外籍遊客染登革熱 在台南趴趴走

2018-03-22 11:51

台南車站後站違停自行車 下周起拖吊取締

2018-03-22 10:01

綠能光電七股高價大肆搜地 養殖業怨：未來「租不起」

2018-03-22 07:41

環團促拆攔河堰 台塑：應綢繆儲水

2018-03-22 00:42

重生7年苦撐 大林萬國戲院將熄燈

2018-03-22 00:38

嘉油鐵馬道拆路阻 輪椅族興奮暢遊

2018-03-22 00:23

商圈拒罐頭化 人情味營造街區

2018-03-22 00:18

砸7億台南卡位 夏都城旅4月12日開幕

2018-03-21 23:02

光電業高價租、買地種綠電 七股養殖業憂租不起恐斷炊

2018-03-21 22:38

創新+美學 茶二代活化沒落茶鄉

2018-03-21 22:31

城隍廟新書今發表 介紹全國第一頂國家「重要古物」

2018-03-21 19:30

民進黨嘉縣長初選紛爭落幕 陳明文、張花冠幕後促成

2018-03-21 18:33

台南獨特的321巷藝術聚落將落幕退場

2018-03-21 17:33

三代都是藝術家！三上朝風、馮憲民聯合展出花語畫宇

2018-03-21 17:23

想提前下車！ 台南綠幹線公車路上超萌小豬公園

2018-03-21 16:31

嘉義大林萬國戲院努力7年恐再度落幕 藝文界震撼婉惜

2018-03-21 16:23

自行車道防機車進入變「越野」車道 從善如流拆了！

2018-03-21 14:27

圓了當年遺憾 老夫妻披白紗重許結婚誓言

2018-03-21 14:25

春分惜山祭 社區承諾不噴藥、不破壞、不干擾

2018-03-21 12:59
看更多

熱門文章

愛河呈乳白色！環保局：自然現象非汙染

2018-03-22 11:17

南迴公路新香蘭至松子澗段高架橋 今下午通車

2018-03-22 10:20

徐巧芯登記參選北市議員 心疼民調費：我存款啊

2018-03-22 14:33

英國郵輪首靠台東 民眾驚呼：好大的船

2018-03-22 08:29

砸7億台南卡位 夏都城旅4月12日開幕

2018-03-21 23:02

影╱9年捐宜蘭上億 林宏裕：反對留太多遺產給子孫

2018-03-22 12:06

綠高市議員初選／婦女保障名額 擠掉高民調男將

2018-03-21 23:19

業務員自我精進職訓學水電 創業年薪破百萬

2018-03-22 09:19

隱藏版艾菲爾鐵塔 見證中橫開拓史

2018-03-21 23:30

影／李來希批蔡英文來南投 只為選舉

2018-03-21 23:22

47嬰爆上呼吸道群聚感染 高雄托嬰中心延遲通報遭罰

2018-03-22 16:42

桃園市環保局招考300清潔隊員 月薪31K起跳

2018-03-22 11:50

國民黨北市議員初選狀況多 陳孋輝放棄連任

2018-03-22 18:51

北市議員提名不過半繼續燒 藍基層幹部蘊釀集體請辭

2018-03-22 17:17

幻象2000退役技師 變身「輔具醫生」

2018-03-22 18:16

櫻花樹春天「被移植」 惹民怨桃巿府喊卡

2018-03-22 14:47

綠能光電七股高價大肆搜地 養殖業怨：未來「租不起」

2018-03-22 07:41

彰化秘密花園 南郭坑溪苦楝花之美

2018-03-22 10:26

金山新亮點「黃金之湯」綜藝節目取景 外國遊客也愛

2018-03-22 12:51

柯文哲：達到「區區有非營利幼兒園」的目標

2018-03-22 11:49

黎玉璽故居像「鬼屋」 里長促活化歷史建築

2018-03-21 23:23

影／新竹縣56支路燈電線遭竊 可惡竊賊抓到了

2018-03-22 11:19

繼台北之後 台中要申辦2022「世界設計之都」

2018-03-22 11:50

影／鄭文燦眾人前理髮 被讚有「帝王相」

2018-03-22 17:34

竹縣老茶莊、仙草博物館 產業整合帶入觀光財

2018-03-22 00:17

重生7年苦撐 大林萬國戲院將熄燈

2018-03-22 00:38

考生投訴中捷招考只用面試有詭？市府：專業延攬

2018-03-22 14:03

桃園火車站「微整形」 汽機車位將增485個

2018-03-22 00:16

二戰時期軍事遺址被鏟平 文史單位搶救既存機堡納文資

2018-03-22 20:23

影╱「林口人的阿姨」 讓網友超有感

2018-03-22 15:47

實習22k起薪45k 禮儀業者首度校園徵才

2018-03-22 18:55

台南車站後站違停自行車 下周起拖吊取締

2018-03-22 10:01

為什麼動員8車接3人？ 許姓宗親總會長釋疑

2018-03-22 18:35

桃市府缺工程人才 下月進校園招攬

2018-03-21 23:52

大巨蛋遠雄一定要送件 柯P：我不會刁難他

2018-03-22 12:03

外籍遊客染登革熱 在台南趴趴走

2018-03-22 11:51

火蟻入侵竹縣 民眾被咬緊急送急診求救

2018-03-22 17:39

手遊「旅蛙」正夯 靜宜大學辦「旅蛙閱讀趣」書展

2018-03-22 07:29

中捷招考僅面試 市府：延攬具經驗人員

2018-03-22 13:35

初選底定 高市民進黨3現任議員落敗

2018-03-22 13:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top