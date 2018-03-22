幸福企業 生達連賺50年勤儉持家經營
台南市新營區生達製藥公司50年前由范進財以50萬元創立，15年前由兒子范滋庭接班，去年營收38多億元，創「50年來年年賺錢」紀錄，成為藥界南霸天，公司雖然奉勤儉持家為經營理念，但范進財以父親名字成立的范道南文教基金會，做公益、照顧弱勢學生、課輔及文教發展不落人後。
直到現在，生達製藥公司員工之間公文傳遞還使用回收信封，別人寄到生達的信封，信封還貼上白紙註記著誰傳給誰，省錢又節能減碳，被譽為勤儉持家經營的幸福企業。
80歲范進財讀台大藥學系時，父親范道南指著新營區土庫里農田說，「以後這裡讓你蓋藥廠」，即生達一廠現址。
范進財的兒子范滋庭，高中時考上建國中學，但未在台灣讀高中，到美國留學取得電腦碩士學位，15年前回生達接班，他說，父親一直購地擴廠，除了生達，還有生泰合成、生展、三友生技、怡發科技公司，員工約1500人。
「家族有節儉、孝順美德」范滋庭認為對自己的影響很大，他說，阿嬤吃稀飯，還會用開水攪拌喝乾淨，父親吃西瓜會吃到見底，每天出門都先向阿嬤請安，再晚也會回家睡覺。
范進財退休了，但還是會到公司看一看，大部分的時間拈花惹草，1名陳姓員工曾偷拍老頭家辦公室拖鞋，發現表面破裂用膠帶黏著，范滋庭說「父親就是這麼節儉」。
范滋庭每周五會回台北的家，到現在仍是搭公車到嘉義太保站坐高鐵，他說「最主要是30至35分鐘就到，與搭計程車差不多時間，員工表示「有其他公司的人看到，形容不像上市公司的總經理」。
范進財以「誠正精新、造福人群」為經營理念，50萬元創業，並由范滋庭延續下去，去年營收38多億元，50年來每年都賺錢，范滋庭說，目前在大陸江蘇的泰州，與日本合資退熱貼工廠，台灣藥品外銷東南亞、日本、大陸與美國，未來希望公司更國際化。
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