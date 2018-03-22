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北港建國女排克難成軍 全國大賽風光奪銀

2018-03-22 19:31聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

雲林縣北港鎮建國國中女排球隊克難成軍，參加全國最高賽事的全國聯賽，面對三連霸強勁對手台中市雙十國中，挑戰失利，與金牌擦身而過，但拿下銀牌也已創下雲林國中組歷來最佳成績，縣議員也是後援會長蔡岳儒今天大開慶功宴，鼓勵球隊向冠軍邁進。

校長林吉城感謝各界對該校女排的奧援，讓球員無後顧之憂勤練球技，成軍短短兩年，即在全國五大排球賽事中，非金即銀，表現傑出，讓國內排壇對建中女排刮目相看。

校方主任黃津基說，該校女排是承接有金牌球隊的北港北辰國排球隊，因無法整隊直升，有幾位好手被台中雙十國中挖走，所以在每次大賽場中，經常相遇「姐妹對決」，少了幾個強手，在冠亞軍大賽中失利，實感無奈，不過建中女排士氣如虹，隊員肯吃苦耐勞，相信未來金牌將指日可待。

在全國聯賽中，隊長許菀芸連續兩年拿下最佳邊線攻擊手，隊員許菀芸和謝靖瑩也被徵召入選為青少女國家代表隊，將於5月20日至5月27至泰國參加2018 U17亞洲女子排球錦標賽。

後援會長蔡岳儒今天大開慶功宴，感謝球團小將的努力，為雲林創下國中排球甲級聯賽女子組歷來最佳成績，尤其該隊有遠從台北的球將，不僅球打得好，學業成績還全校第一，文武全才，所以他期待各校有意朝排球發展的運動女將，能投效「潛力股」的建中女排，相信只要大家齊心齊力，這支球隊必將「後市看漲」，邁向成功再創佳績。

北港建國國中克難成軍，接連打出好成績，在全國最高賽事的全國聯賽，與金牌擦身而過，...
北港建國國中克難成軍，接連打出好成績，在全國最高賽事的全國聯賽，與金牌擦身而過，拿下銀牌，創下雲林國中組歷來最佳成績。記者蔡維斌／攝影
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北港建國國中克難成軍，接連打出好成績，在全國最高賽事的全國聯賽，與金牌擦身而過，...
北港建國國中克難成軍，接連打出好成績，在全國最高賽事的全國聯賽，與金牌擦身而過，拿下銀牌，創下雲林國中組歷來最佳成績，今天大開慶功宴。記者蔡維斌／攝影
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北港建國國中克難成軍，接連打出好成績，在全國最高賽事的全國聯賽，與金牌擦身而過，...
北港建國國中克難成軍，接連打出好成績，在全國最高賽事的全國聯賽，與金牌擦身而過，拿下銀牌，創下雲林國中組歷來最佳成績。記者蔡維斌／攝影
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北港建國國中克難成軍，接連打出好成績，在全國最高賽事的全國聯賽，與金牌擦身而過，...
北港建國國中克難成軍，接連打出好成績，在全國最高賽事的全國聯賽，與金牌擦身而過，拿下銀牌，創下雲林國中組歷來最佳成績。記者蔡維斌／攝影
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建中北港
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