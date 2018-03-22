北港建國女排克難成軍 全國大賽風光奪銀

2018-03-22 19:31 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



雲林縣北港鎮建國國中女排球隊克難成軍，參加全國最高賽事的全國聯賽，面對三連霸強勁對手台中市雙十國中，挑戰失利，與金牌擦身而過，但拿下銀牌也已創下雲林國中組歷來最佳成績，縣議員也是後援會長蔡岳儒今天大開慶功宴，鼓勵球隊向冠軍邁進。

校長林吉城感謝各界對該校女排的奧援，讓球員無後顧之憂勤練球技，成軍短短兩年，即在全國五大排球賽事中，非金即銀，表現傑出，讓國內排壇對建中女排刮目相看。

校方主任黃津基說，該校女排是承接有金牌球隊的北港北辰國排球隊，因無法整隊直升，有幾位好手被台中雙十國中挖走，所以在每次大賽場中，經常相遇「姐妹對決」，少了幾個強手，在冠亞軍大賽中失利，實感無奈，不過建中女排士氣如虹，隊員肯吃苦耐勞，相信未來金牌將指日可待。

在全國聯賽中，隊長許菀芸連續兩年拿下最佳邊線攻擊手，隊員許菀芸和謝靖瑩也被徵召入選為青少女國家代表隊，將於5月20日至5月27至泰國參加2018 U17亞洲女子排球錦標賽。