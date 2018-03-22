台南自動化機械展 賴清德：盼創造千億商機

2018-03-22 19:28 聯合報 記者 聯合報 記者 綦守鈺 ╱即時報導



行政院長賴清德今到南紡世貿展覽中心，參加自動化機械暨智慧製造展開幕，不僅向廠商喊話「投資台南」，盼能持續成為企業堅強後盾，持續與民間自動化企業合作，用10年的時間，達到2兆元產值的目標，並爭取加入跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP）力抗全球經濟的變局與挑戰。

「台南好消息不斷！」賴清德表示，今年台積電不僅加碼投資台南，最重要的3奈米研發製造落腳台南，代表台南未來在半導體產業的地位舉足輕重，亞太國際棒球訓練中心和沙崙科學城也即將動土，這次為期5天的台南自動化機械暨智慧製造展，吸引960攤位、250家廠商參與，顯見企業看好台南的經濟發展。

賴清德表示，台灣去年經濟成長已經有2.84，擺脫了保1的局面，世界各個預測機構都認為景氣會更好，「我們要對自己有信心」，自動化機械去年產值達到1兆1千億元，是未來的重點產業，政府會努力當企業堅強的後盾，持續和民間自動化企業共同合作，盼能用10年時間共同努力達到2兆元的目標。