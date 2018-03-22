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綠能光電七股高價大肆搜地 養殖業怨：未來「租不起」

2018-03-22 07:41聯合報 記者謝進盛╱即時報導

光電業者從去年悄悄在台南七股沿海，高價向地主買地、租地，將架設太陽能板種綠電，已引起現有承租養殖業者憂心將來恐「租不起」，衝擊在地養殖業。

面對外界質疑，農委會副主委黃金城等人日前南下強調，會確保原本養殖產業，達到漁電共生，已打算透過和漁民契作方式，確保原來養殖行為，不會讓地方僅剩光電而沒有漁業。

政府已訂出2025年綠能佔台灣整體發電量20%目標，農委會去年開始討論建立漁業綠能共構共享營運模式，希望在魚塭架設太陽能板，規定遮蔽率不得超過40%，其餘的60%須用於養殖，且產量須達7成，並開始進行魚塭架設太陽能板實驗。

七股養殖業哭訴，光電業者一年來在七股比現有行情高出近10倍向地主「搶地」，一旦養殖業者租約到地，地主勢必轉租給光電業者，日後恐排擠養殖業生計。

「一公頃喊出年租金30萬元，比現在3至4萬元，高出近10倍行情，養殖業根本付不起。」本身也是養殖戶的「七股沿海土地資源保護協會」會長楊惠欽說，七股海埔新生段約1200公頃，目前有兩家建設公司拿下90公頃，還有另家簽下150公頃，短短1年已有2成地。

儘管政府強調，農委會原則堅持鹽化、下陷等不利耕作地，才可釋出供綠能使用原則，但面對現況及未來政策變數，現有承租業怎會不擔心?

七股養殖業提供不少在地就業機會，地方憂心大力推廣綠能而排擠，反加深邊緣化危機。記...
七股養殖業提供不少在地就業機會，地方憂心大力推廣綠能而排擠，反加深邊緣化危機。記者謝進盛／攝影
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台南七股文蛤養殖業居全市之冠，圖為大片淺坪養殖魚塭。記者謝進盛／攝影
台南七股文蛤養殖業居全市之冠，圖為大片淺坪養殖魚塭。記者謝進盛／攝影
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「七股沿海土地資源保護協會」會長楊惠欽，對光電業在當地「搶地」憂心不已。記者謝進...
「七股沿海土地資源保護協會」會長楊惠欽，對光電業在當地「搶地」憂心不已。記者謝進盛／攝影
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七股養殖業傲人的乾淨水質，養殖業憂心未來太陽能板架設後受影響。記者謝進盛／攝影
七股養殖業傲人的乾淨水質，養殖業憂心未來太陽能板架設後受影響。記者謝進盛／攝影
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