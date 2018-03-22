綠能光電七股高價大肆搜地 養殖業怨：未來「租不起」

2018-03-22 07:41 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



光電業者從去年悄悄在台南七股沿海，高價向地主買地、租地，將架設太陽能板種綠電，已引起現有承租養殖業者憂心將來恐「租不起」，衝擊在地養殖業。

面對外界質疑，農委會副主委黃金城等人日前南下強調，會確保原本養殖產業，達到漁電共生，已打算透過和漁民契作方式，確保原來養殖行為，不會讓地方僅剩光電而沒有漁業。

政府已訂出2025年綠能佔台灣整體發電量20%目標，農委會去年開始討論建立漁業綠能共構共享營運模式，希望在魚塭架設太陽能板，規定遮蔽率不得超過40%，其餘的60%須用於養殖，且產量須達7成，並開始進行魚塭架設太陽能板實驗。

七股養殖業哭訴，光電業者一年來在七股比現有行情高出近10倍向地主「搶地」，一旦養殖業者租約到地，地主勢必轉租給光電業者，日後恐排擠養殖業生計。

「一公頃喊出年租金30萬元，比現在3至4萬元，高出近10倍行情，養殖業根本付不起。」本身也是養殖戶的「七股沿海土地資源保護協會」會長楊惠欽說，七股海埔新生段約1200公頃，目前有兩家建設公司拿下90公頃，還有另家簽下150公頃，短短1年已有2成地。