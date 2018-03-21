台南獨特的321巷藝術聚落將落幕退場

2018-03-21 17:33 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



台南市公園路附近的321巷藝術聚落滿5歲，即日起到4/22舉辦一系列村慶活動，規模是歷來最盛大，但也同時是最後一次舉辦，因年底就將展開修復，未來將以不同的模式營運。

「321巷的階段任務完成！」讓許多人感到不捨，5年來是台南最有藝術氣息的一區，漫步在老巷弄裡，還可以一戶戶的尋訪藝術創作，在全台來說都是獨樹一格。

該區是已有80多年歷史的老住宅，日據時期為原日軍步兵第二聯隊官舍群，國民政府來台後，又變成為成大教授的住宅，連大導演李安小時候都曾跟隨時任南一中校長的父親住在當地，一度因為眷改而面臨拆除，在地方力爭之下，列為市定古蹟保存下來。

由於當時沒有經費整修，閒置的房舍還一度遭到祝融，文化局以藝術家進駐的方式，展開了321巷藝術聚落的特殊生態，5年來有30多個藝術團隊陸續進駐，在巷內進行藝術的涵養與創作，並有限度地開放與民眾互動。

文化局表示，全區原有18棟建物，2棟被燒毀，其中9棟有藝術團隊進駐，目前已完成修復的設計，預計在年底即可動工，分南、北兩區修復，約3年完工，將以舊修舊的方式，拆掉後期增建，重現日治時期的建築，並保留每一戶的庭園。

文化局表示，未來以文化園區模式經營，藝術團隊可能只有短期進駐，而非目前的一個團隊兩年，但仍維持藝術聚落的性質，而目前團隊的合約到今年結束，就不再找其他團隊，由現有團隊一直營運到修復動工。