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三代都是藝術家！三上朝風、馮憲民聯合展出花語畫宇

2018-03-21 17:23聯合報 記者綦守鈺╱即時報導

日本花道三大主流派別之一「小原流派」指標人物三上朝風，94歲高齡但創作不懈，在國內外花藝界享有盛名，其子馮憲民則是知名書法、瓷畫藝術家，書畫作品曾多次參加國內外美術展，孫女馮瑞倫是音樂家，擔任這次「花語畫宇」策展人，展現馮家三代深厚的藝術涵養。

三上朝風擁有將近一甲子的深厚花道功力，創作風格重視花與枝葉間的協調性，愛好自然，大型插花作品充分展現自然寫意之美，插花作品可見多年美學功力底蘊，廣受各界收藏及肯定。小原流作品素以簡約高雅、自然流暢聞名，寫景表意，遠觀、細察皆有不同的韻味。

馮憲民為一代書法大師朱玖瑩先生的入室弟子，創作逸趣活潑、流暢寫意，曾獲邀至法國尼斯東方美術館等單位舉辦個展，以中國畫為基，兼涉水彩、油畫，將中國畫與西洋畫融合，畫作渾厚，近年以瓷板當畫板，高超技法讓人分不出所畫的花是畫是花，除保留傳統水墨氣韻流動美感，更創造出永久保存的典藏價值，驚豔藝文界。

春暖花開的時節，台南新光三越新天地邀請三上朝風與其子合作，展出馮憲民近50件栩栩如生的書畫作品，與10餘件三上朝風老師花藝作品。馮瑞倫策劃的空間，讓瓷板水墨畫映襯小原流高雅的花道作品，透過枝葉瓦盆、留白和對花材的思維與布局，讓兩種藝術相融合，激盪出不同的火花，展現出東風藝術美感。即日起至3月28日於新光三越台南新天地5樓活動廣場展出。

詩意的瓷板水墨畫映襯小原流高雅的花道作品，更顯典雅。 記者綦守鈺／攝影
詩意的瓷板水墨畫映襯小原流高雅的花道作品，更顯典雅。 記者綦守鈺／攝影
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詩意的瓷板水墨畫映襯小原流高雅的花道作品，更顯典雅。 記者綦守鈺／攝影
詩意的瓷板水墨畫映襯小原流高雅的花道作品，更顯典雅。 記者綦守鈺／攝影
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日本花道三大主流派別之一「小原流派」指標人物三上朝風（右三）與其子馮憲民（右二）...
日本花道三大主流派別之一「小原流派」指標人物三上朝風（右三）與其子馮憲民（右二）聯合舉辦「花語畫宇」，孫女馮瑞倫（右）擔任這次「花語畫宇」策展人，展現馮家三代深厚的藝術涵養。記者綦守鈺／攝影
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詩意的瓷板水墨畫映襯小原流高雅的花道作品，更顯典雅。 記者綦守鈺／攝影
詩意的瓷板水墨畫映襯小原流高雅的花道作品，更顯典雅。 記者綦守鈺／攝影
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