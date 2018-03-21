三代都是藝術家！三上朝風、馮憲民聯合展出花語畫宇

2018-03-21 17:23 聯合報 記者 聯合報 記者 綦守鈺 ╱即時報導



日本花道三大主流派別之一「小原流派」指標人物三上朝風，94歲高齡但創作不懈，在國內外花藝界享有盛名，其子馮憲民則是知名書法、瓷畫藝術家，書畫作品曾多次參加國內外美術展，孫女馮瑞倫是音樂家，擔任這次「花語畫宇」策展人，展現馮家三代深厚的藝術涵養。

三上朝風擁有將近一甲子的深厚花道功力，創作風格重視花與枝葉間的協調性，愛好自然，大型插花作品充分展現自然寫意之美，插花作品可見多年美學功力底蘊，廣受各界收藏及肯定。小原流作品素以簡約高雅、自然流暢聞名，寫景表意，遠觀、細察皆有不同的韻味。

馮憲民為一代書法大師朱玖瑩先生的入室弟子，創作逸趣活潑、流暢寫意，曾獲邀至法國尼斯東方美術館等單位舉辦個展，以中國畫為基，兼涉水彩、油畫，將中國畫與西洋畫融合，畫作渾厚，近年以瓷板當畫板，高超技法讓人分不出所畫的花是畫是花，除保留傳統水墨氣韻流動美感，更創造出永久保存的典藏價值，驚豔藝文界。