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自行車道防機車進入變「越野」車道 從善如流拆了！

2018-03-21 14:27聯合報 記者王慧瑛╱即時報導

嘉義市「嘉油鐵馬道」全長3.1公里，為防止機車進入，市府在沿線設置46個木樁式、不銹鋼跨欄等路阻，平均70公尺就有一個路阻，市議員蔡文旭去年定期會質詢，批評這作法是處罰單車族、輪椅族，為阻擋機車族，缺犧牲多數市民權益，作法欠思量。經與當地里長等人討論，沿線路阻全數拆除，還給行人暢行鐵馬道的權利，市府也提醒，機動車輛闖入嘉油鐵馬道影響通行安全，違者可處900至1800元罰鍰。

輪椅族、單車族今天踏上嘉油鐵馬道，沿途綠意盎然，景致迷人，嘉義市肢體殘障服務協會創會理事長張天瑞說，過去輪椅族根本進不來，現在可以和家人、朋友一起散步真好。嘉義市殘障協會理事長盧立志也為行動不便者多一條友善休閒路線感到興奮。

嘉義市副市長張惠博、市議員蔡文旭、觀光新聞處長黃緒信等人踏上單車享受暢行無阻快感，張惠博說，「自行車處女航」很享受、很安全、路又平坦，這個行人與自行車的空間，透過市民自律與公民素養，不需要路阻提醒、阻隔，就能維持好的秩序，展現進步社會的風景。

「拆除路阻是小事，卻是相互支持、打造城市願景的一大步」張惠博認為，拆除路阻的想法，是由下而上形成的共識，獲地方居民認同、協力，別具意義。

蔡文旭也說，身障者比一般人更需要有安全的戶外休憩空間，他近來連續一周到嘉油鐵馬道，沒看到機車闖入，相當欣慰。

嘉義市政府觀光發展科長林靖淳說，嘉油鐵馬道自美源驛站至嘉義縣水上鄉鴿溪寮站，全長3100公尺，全線通過14處路口，自行車專用道的不鏽鋼矮路阻有46組，位在嘉油鐵馬道與既有道路路口處，路阻設置密度不一，視鐵馬道與橫交道路距離而定，短則50公尺，長至500公尺都有，每處路口東西側各設置4組。

林靖淳表示，當初考量周邊有不少住家，有些人把單車道當便道，騎機車穿越，曾發生機車擦撞行人事故，考量安全才會設置路阻，已設置約6年。

為防止機車族進入鐵馬道，最大受害者卻是單車族、輪椅族，凸顯做法不夠細膩，也缺乏同理心，市府願意從善如流做改變，仍應該給予嘉許。

市府拆除路阻，輪椅族、單車族今天踏上嘉油鐵馬道，對市區多一處休憩路線感到興奮。記...
市府拆除路阻，輪椅族、單車族今天踏上嘉油鐵馬道，對市區多一處休憩路線感到興奮。記者王慧瑛／攝影
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嘉義市政府觀光新聞處表示，當初考量周邊有不少住家，有些人把單車道當便道，騎機車穿...
嘉義市政府觀光新聞處表示，當初考量周邊有不少住家，有些人把單車道當便道，騎機車穿越，曾發生機車擦撞行人事故，考量安全才會設置路阻，已設置約6年。
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嘉義市政府也提醒，機動車輛闖入嘉油鐵馬道影響通行安全，違者可處900至1800元...
嘉義市政府也提醒，機動車輛闖入嘉油鐵馬道影響通行安全，違者可處900至1800元罰鍰。
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市府拆除路阻，輪椅族、單車族今天踏上嘉油鐵馬道，對市區多一處休憩路線感到興奮。記...
市府拆除路阻，輪椅族、單車族今天踏上嘉油鐵馬道，對市區多一處休憩路線感到興奮。記者王慧瑛／攝影
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「嘉油鐵馬道」沿線路阻全數拆除，還給行人、輪椅族、單車族暢行鐵馬道的權利。記者王...
「嘉油鐵馬道」沿線路阻全數拆除，還給行人、輪椅族、單車族暢行鐵馬道的權利。記者王慧瑛／攝影
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當地里長、身障團體等對市府拆除路阻給予肯定。記者王慧瑛／攝影
當地里長、身障團體等對市府拆除路阻給予肯定。記者王慧瑛／攝影
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市府拆除路阻，輪椅族、單車族今天踏上嘉油鐵馬道，對市區多一處休憩路線感到興奮。記...
市府拆除路阻，輪椅族、單車族今天踏上嘉油鐵馬道，對市區多一處休憩路線感到興奮。記者王慧瑛／攝影
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「拆除路阻是小事，卻是相互支持、打造城市願景的一大步」嘉義市副市長張惠博認為，拆除路阻的想法，是由下而上形成的共識，獲地方居民認同、協力，別具意義。
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「嘉油鐵馬道」沿線路阻全數拆除，還給行人、輪椅族、單車族暢行鐵馬道的權利。記者王...
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「嘉油鐵馬道」沿線路阻全數拆除，還給行人、輪椅族、單車族暢行鐵馬道的權利。記者王慧瑛／攝影
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市府拆除路阻，輪椅族、單車族今天踏上嘉油鐵馬道，對市區多一處休憩路線感到興奮。記者王慧瑛／攝影
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當地里長、身障團體等對市府拆除路阻給予肯定。記者王慧瑛／攝影
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單車自行車機車族

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