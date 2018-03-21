春分惜山祭 社區承諾不噴藥、不破壞、不干擾

2018-03-21 12:59 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



春天來了，萬物萌發，雲林縣古坑鄉華南社區為保育土地，今天舉辦惜山祭典，希望居民在動物繁殖季時，不噴藥、不破壞、不干擾，也藉此教育學子認識土地、愛惜山林。

由古坑鄉華南社區、華南實驗國民小學、環球科技大學和雲林縣生態保育協會共同主辦的大華山生態祭典之春分惜山祭，今天由縣長李進勇帶領主祭，在華南社區共生田舉行。

當地社區居民和華南國小、環球科技大學學生，以及關心熱愛土地的民間團體，虔誠的向大自然獻上來自當地出產的農產品，許諾一起學習尊重大自然的規律，並願意敬畏天地，疼惜環境。

華南國小校長陳清圳表示，近年華南社區和學校合作，有地主大方地無償提供土地，水土保持局也經費挹注，逐步地重現美麗的共生梯田，作為戶外學習，讓孩子們有機會親近土地的場域。

今年的惜山祭，安排老師來和大小朋友講關於茶的故事，擺上茶席，由社區的阿公阿嬤們親自為大家奉茶，返鄉青年劉蓁表示，春天正是喝茶的好時間，在大自然的茶席中品茗，更可以感覺到大自然的慷慨，也會幫助我們反省人類和土地的關係。