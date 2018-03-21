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花蓮善款使用受質疑 台南也有相同情況？

2018-03-21 02:08聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

花蓮地震各方捐贈善款用途引發爭議 ，而台南市在兩年前發生地震，各界的捐款用途昨天在議會開議首日也受到議員的質疑，市府表示有關土壤液化的相關費用，是用在受災户身上而非公共設施。

花蓮縣長傅崐萁把部份善款用來補助企業引發爭議，甚至有人揚言退款，昨天台南市議會當中也有多名議員質疑， 台南市43億元善款的使用細節並未對議員公開，「 有沒有類似像花蓮的情況」， 而其中有部分用來改善土壤液化的費用， 議員質疑本來應該公部門負責，卻讓善款支應，並不合理。

市長李孟諺在議會則澄清，市府秉持嚴謹態度，將善款用在受災戶身上。至於土壤液化區的相關公共設施，完全都是由公款來支應，沒有用到善款，市府也很樂意前往議會開議期間做0206善款的專案報告。

經由第2屆第7次定期大會議會議程排定，決定5月15日上午舉行0206地震善款專案報告。

李孟諺表示，市府針對各界善款，在土壤液化部分，只有用在土壤液化受災的住宅，幫助灌漿或是做補強、扶正。至於土壤液化所衍生的公共設施，例如道路、側溝整建等，則是使用公款，請各界不要誤解。統計的結果，差不多950幾戶土壤液化受災的房屋，9成左右都在安南區。

土壤液化地震傅崐萁

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