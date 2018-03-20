台南山上花園水道博物館將招商 預定年底營運

2018-03-20 22:44 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南市政府文化局22日（周四）下午2點在台南老爺行旅5樓天甘廳，舉行「原臺南水道委託興建暨營運管理（OT+BOT案」招商說明會。招標以國定古蹟原台南水道之水源地區為營運範圍，包括「水道博物館園區」及「山上花園」營運(OT)，以及「宿舍區」等附屬旅遊服務設施興建營運(BOT)。

文化局表示，位於南市山上區的國定古蹟原臺南水道興建於1912年，歷時10年完工，昔日供應大台南地區的民生用水，是台灣及台南都市發展重要的見證者。二戰結束後，因烏山頭水庫與曾文水庫陸續完成而卸下給水重責，更名「山上淨水廠」，是為台灣最早的都市生活衛生工程之一，也是國內少數兼顧自然生態與歷史人文的文化資產。

國定古蹟原台南水道全區範圍包含「水源地區」與「淨水池區」，總佔地56公頃。市府於2014年9月獲台灣自來水公司捐贈台南水道建物及相關設備後，著眼於該國定古蹟未來長遠的整體營運規劃，文化局先斥資逾3000萬元進行「淨水池區」景觀修復工程，同年12月正式對外開放參觀。

文化局指出，即將招商的「水源地區」則更富觀光潛力，結合緊鄰的山上苗圃，全區規劃為「山上花園水道博物館」，市府並投入逾2億元經費進行修復、展示及景觀改善工程，營造兼具歷史文化與觀光休憩的新景點，預計年底即將完工。