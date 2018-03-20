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這家賣場這樣做防震 避免商品損失

2018-03-20 20:01聯合報 記者王慧瑛╱即時報導

地牛翻身，嘉義縣市今天下午都感覺到一陣劇烈搖晃。嘉義市區一家大賣場業者說，還好有做防震準備，貨架上玻璃、瓷器等商品有緊密相依，減少晃動幅度，才能安然度過地震考驗。

氣象局通報，今天下午5點22分的這場地震，震央在嘉義大埔，規模5.2，台南楠西5級、嘉義市4級。嘉義縣市消防局人員第一時間出動到轄區巡查，幸未傳出災情。公路總局、台鐵、高鐵等也巡查確認轄管道路、軌道正常無虞。

氣象局通報，今天下午5點22分的這場地震，震央在嘉義大埔，規模5.2，台南楠西5...
氣象局通報，今天下午5點22分的這場地震，震央在嘉義大埔，規模5.2，台南楠西5級、嘉義市4級。圖／氣象局提供
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地震大埔氣象局

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