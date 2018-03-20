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想打臉郝龍斌 柯文哲自己的臉卻腫了

偏鄉數位機會中心 把藺草包送上航空

2018-03-20 15:08聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台南新化數位機會中心（DOC）今天在大新國小舉行啟用典禮，這是偏鄉的數位學習機會，課程安排希望農村長輩學習如何使用數位科技，有平板手機上網、文書處理等，也要進一步學習如何拍照上網，行銷農特產品，讓偏鄉也能跟上數位時代潮流，未來還要透過數位典藏，將在地文化及特色保存下來，是台南市第12個據點。

台南市教育局表示，教育部從2005年起執行「創造偏鄉數位機會推動計畫」，在全台偏遠地區設立數位機會中心（Digital Opportunity Center，簡稱DOC），目的在提供當地民眾數位學習與數位近用的場域。台南市從2006年向教育部爭取陸續在山上、大內、龍崎、將軍、麻豆、左鎮、六甲、後壁、柳營、白河、西港設立，2018年教育部核定新化區，目前台南共有12個據點。

大新國小校長王聖欽表示，新化區以農業及文化觀光為特色，擁有地瓜、竹筍、橄欖、鳳梨、胡麻等「五寶」特色農作物，卻少有機會接觸數位行銷相關概念，大新國小成立新化數位機會中心，承擔數位推廣的重任，免費提供資訊課程、開放DOC教室讓民眾使用。

資訊課程由教育部數位機會中心輔導團協助，期望提升在地農友、商圈網路行銷產品的能力，另外在文化與經濟面，也可將新化大目降豐富的人文歷史進行文化典藏，以數位方式記錄，讓文化得以繼續保存，報名請洽大新國小張浩文組長 （06）5982953# 703或崑山科技大學李瑋盈輔導員（06）2052235

教育部資科司長詹寶珠表示，數位機會中心是生活面、文化面和經濟面的，老人家可以和孫子一起學習，也能將農村生產的東西行銷出去；數位機會中心輔導團主持人崑山科大副教授徐國鈞說，根據各地特色也提供不同的數位需求，像是遠距用藥諮詢，與藥師公會合作，安排藥師定期與老人家視訊諮詢，而西港數位學習應用推動計畫，則與在地西港藺草工坊合作，透過數位教育與數位行銷，協助包裝及行銷，西港社區編織的藺草包成功刊登上華航購物。

台南市新化數位學心中心今天在大新國小啟用。記者吳淑玲／攝影
台南市新化數位學心中心今天在大新國小啟用。記者吳淑玲／攝影
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台南西港數位學習中心與西港藺草工坊合作，透過數位教育學習，運用更好的包裝及網路行...
台南西港數位學習中心與西港藺草工坊合作，透過數位教育學習，運用更好的包裝及網路行銷，讓藺草包刊登在華航購物，知名度大增。圖／教育部數位機會中心輔導團提供
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數位機會中心在偏鄉安排老人家與藥師遠距視訊諮詢用藥安全。圖／教育部數位機會中心輔...
數位機會中心在偏鄉安排老人家與藥師遠距視訊諮詢用藥安全。圖／教育部數位機會中心輔導團提供
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教育部資科司長詹寶珠（左二）、台南市教育局副局長王崑源（左一）參觀台南市新化數位...
教育部資科司長詹寶珠（左二）、台南市教育局副局長王崑源（左一）參觀台南市新化數位學習中心學員成果。記者吳淑玲／攝影
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