偏鄉數位機會中心 把藺草包送上航空

2018-03-20 15:08 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南新化數位機會中心（DOC）今天在大新國小舉行啟用典禮，這是偏鄉的數位學習機會，課程安排希望農村長輩學習如何使用數位科技，有平板手機上網、文書處理等，也要進一步學習如何拍照上網，行銷農特產品，讓偏鄉也能跟上數位時代潮流，未來還要透過數位典藏，將在地文化及特色保存下來，是台南市第12個據點。

台南市教育局表示，教育部從2005年起執行「創造偏鄉數位機會推動計畫」，在全台偏遠地區設立數位機會中心（Digital Opportunity Center，簡稱DOC），目的在提供當地民眾數位學習與數位近用的場域。台南市從2006年向教育部爭取陸續在山上、大內、龍崎、將軍、麻豆、左鎮、六甲、後壁、柳營、白河、西港設立，2018年教育部核定新化區，目前台南共有12個據點。

大新國小校長王聖欽表示，新化區以農業及文化觀光為特色，擁有地瓜、竹筍、橄欖、鳳梨、胡麻等「五寶」特色農作物，卻少有機會接觸數位行銷相關概念，大新國小成立新化數位機會中心，承擔數位推廣的重任，免費提供資訊課程、開放DOC教室讓民眾使用。

資訊課程由教育部數位機會中心輔導團協助，期望提升在地農友、商圈網路行銷產品的能力，另外在文化與經濟面，也可將新化大目降豐富的人文歷史進行文化典藏，以數位方式記錄，讓文化得以繼續保存，報名請洽大新國小張浩文組長 （06）5982953# 703或崑山科技大學李瑋盈輔導員（06）2052235