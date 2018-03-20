年輕董座創造感動 率幹部踏上「公益之路」

2018-03-20 01:02 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



知名的韓式餐飲集團－豆府餐飲集團，連續6年舉辦「涓出鐵馬情」公益行動，董事長吳柏勳率幹部60餘人19日上午從台中出發，晚間到達嘉義，邀請嘉義修緣育幼院小朋友到集團旗下的「銅盤」餐廳同樂，也鼓勵顧客一起做公益，凡顧客捐贈50元，集團也跟進捐贈50元，讓修緣育幼院童感受社會溫情。

修緣育幼院長李銘銖說，21名院童受邀吃韓式銅盤烤肉，這對育幼院小朋友來說，是相當新奇的風味，難得有機會外食，品嘗香噴噴的韓國烤肉，小朋友吃得相當開心。

68年次的吳柏勳說，一年一度「涓出鐵馬情」公益行動，每年有不同主題，創造不一樣的回憶與感動，希望透過每一次的公益行動，讓員工感受到台灣的真善美，學習同理心與包容心，凝聚團隊向心力，也將正能量傳遞給同事、顧客。

行銷經理陳慧芠表示，涓出鐵馬情每一屆都騎向不同的「公益之路」，2013年舉辦第一屆涓出鐵馬情，以門市店長及公司主管組成的鐵馬團隊，由台北一路騎至高雄，全程300公里，每騎1公里就捐給兒福聯盟100元，共捐贈3萬元給兒童福利聯盟，期盼盡點棉薄之力，給孩子一個更好的世界。

2014年關懷花東部落小朋友，與部落朋友一起作料理；2015年老梅淨灘活動，與豆府的鐵粉共同淨灘；2016年一球圓一夢，與台東大溪國小少棒隊進行友誼賽；2017年大手牽小手一起向前走，與台中伊甸基金會烘焙庇護工場院生，小手教導大手烘培技巧，現場訂購手工餅乾，母親節送給到至門市用餐的媽咪們。每一年都有新意，也有不同火花，參與的各分店店長、主廚等，一起締造美好回憶。

豆府餐飲集團現有五大韓式料理品牌，全台門市達28家，吳柏勳認為，鼓勵員工做公益，從中學習、懷抱感激，能形成一股正向的企業文化，這份力量能讓企業更穩定、永續。