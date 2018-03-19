影／我的兒子是聲優 警官出書賀子圓夢

2018-03-19 23:09 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣警局少年隊組長黃顯堂，以兒子黃柏諺國、高中日記，出版新書「我的兒子是聲優」，青澀文字除紀錄青少年成長過程、想法，也寫出追夢執著與實踐，今天他在日本將書送給大學畢業的兒子，恭喜他畢業。強調用這本書提醒年輕學子「築夢、實踐永遠是現在進行式！」

黃柏諺4年前為完成當聲優夢想，隻身到日本就讀東京廣播學院「聲優科」，2年後插班櫻美林大學，今天是大學畢業典禮，黃顯堂拿出新書「我的兒子是聲優」送給兒子，也恭喜兒子畢業在日本找到工作，黃柏諺感動的說「這是最棒的畢業禮物！」

「當聲優？」黃顯堂直言兒子國二時告訴他，將來不考學測、要去日本當聲優，他完全不知所措，更不清楚這是甚麼工作，但他不敢打斷孩子夢想，只是好奇問「要如何去日本當聲優？」沒想到兒子早有夢想藍圖，兩人從晚上8點聊到隔日凌晨。

黃顯堂表示，因工作關係有很多機會接觸青少年，了解「傾聽」非常重要，雖然他不知道聲優是甚麼，但相信孩子有想法，唯有將疑問放下，接受孩子想法，才能聽到他們心裡話。兒子對夢想的堅持也不是紙上談兵，高中三白天努力玩、晚上認真學日文，期間他曾擔心「高中成績」，但透過父子溝通，以及兒子陸續通過的日文檢定，他知道孩子正朝夢想前進。

黃柏諺說，大學畢業將先到日本藝能事務所工作，但他的聲優夢並未終止，除持續透過網路發聲，仍會努力實踐朝聲優夢想前行。