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一支60年前的記錄片 重現台灣花燈大師作品

2018-03-19 23:04聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

一部半世紀前北港朝天宮的元宵花燈記錄片，最近在網路瘋傳，帶給老輩的人回憶，也勾起雲林花燈大師顏三泰思父之情，顏父顏崑池是國內大型電動花燈的創始者，無師自通，運用機械原理創造大型電動花燈，為台灣掀起燈會風潮，也讓北港享有台灣燈會原鄉美稱。顏三泰今天從倉庫找出父親的公背婆燈具遺作，存置數十年竟還能動，令人驚奇，也顯現大師手藝的精深。

北港朝天宮是台灣最早辦理大型燈會的廟宇，起先也都只是傳統的手做花燈，最多裝個小馬達，讓人物造型的手或腳會動，就已稱得上神奇的花燈，後來如何會演變成台灣最大的燈會，背後功臣是這位台灣花燈巨匠顏崑池。

顏三泰回顧父親在約60年前，如何會投入燈藝世界，他說，父親原是修理腳踏車師父，熱愛機械組裝，有一次在朝天宮工作的外公，欣賞一座消防隊打火的花燈，感嘆如果能讓花燈裡的每個人會動，水帶也能噴水，該有多好！為滿足岳父的心情，父親開始潛心研究電動花燈的機械組合。

「想做好電動花燈除要有藝術細胞，還要懂得電工、機械」顏三泰說，父親沒讀什麼書，運用腳踏車輪軸原理，開始組裝所有花燈的人物、道具和布景，幾乎含蓋了所有傳統工藝技巧，而且機械控制需十分精準，才能完成一座完美的電動花燈，父親花費心思，隔年為岳父打造了一座人會跑、會登梯、會噴水的救火全景，且動作承接都十分精準，栩栩如生驚艷所有人，台灣電動花燈從此運應而生。

手藝精巧的顏崑池受聘為朝天宮製作電動花燈，舉凡三國演義、封神榜、媽祖孝親故事，讓擬人花燈演活了劇情，每年燈節成千上萬觀眾，把北港街頭巷尾擠滿滿，朝天宮董事長蔡咏鍀說，當年北港看花燈「熄燈滿街找拖鞋」的盛景，是全國老一輩人的共同回憶，後來也讓北港成了台灣燈會故鄉。

今天從倉庫找到父親50多年前的公背婆作品，沒想到一插電，50年前的公背婆竟還能靈動如初，足顯父親手藝精深，顏三泰的兒子顏聖璋也決心引進電腦專長，讓爺爺三代祖傳手藝更加精巧美妙，且世代相承。

網路最近傳出60年間台灣最早的北港電動花燈紀錄片，讓承襲父藝的花燈大師顏三泰勾起...
網路最近傳出60年間台灣最早的北港電動花燈紀錄片，讓承襲父藝的花燈大師顏三泰勾起對已故父親顏崑池思念之情，從倉庫中找到父親的公背婆，竟還會動。記者蔡維斌／攝影
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顏三泰和妻兒一起承襲顏家燈藝。記者蔡維斌／攝影
顏三泰和妻兒一起承襲顏家燈藝。記者蔡維斌／攝影
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顏三夭找到父親五十多年前做的公背婆，一插電竟還能動，他欣悅感觸父親手藝一級棒。記...
顏三夭找到父親五十多年前做的公背婆，一插電竟還能動，他欣悅感觸父親手藝一級棒。記者蔡維斌／攝影
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顏三泰傳襲父藝製作傳統花燈和真人藝閣，成為雲林有名的燈藝大師。記者蔡維斌／攝影
顏三泰傳襲父藝製作傳統花燈和真人藝閣，成為雲林有名的燈藝大師。記者蔡維斌／攝影
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顏大師最早期的電動花燈作品。記者蔡維斌／翻攝
顏大師最早期的電動花燈作品。記者蔡維斌／翻攝
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網路最近貼出60年間台灣最早的北港電動花燈，因紀錄片均是雲林花燈大師顏三泰已故父...
網路最近貼出60年間台灣最早的北港電動花燈，因紀錄片均是雲林花燈大師顏三泰已故父親顏崑池的作品，勾起他對父親思念之情。記者蔡維斌／攝影
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顏三泰也找出父親親手打造的小水桶，強調早年電動花燈所有道具全都自己做，即便是小水...
顏三泰也找出父親親手打造的小水桶，強調早年電動花燈所有道具全都自己做，即便是小水桶也要自己做，所以藝閣和花燈是工藝世界的縮影。記者蔡維斌／攝影
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台灣花燈大師顏崑池五十多年前電動花燈作品，這座人會走、會登梯、噴水的作品是獻給岳...
台灣花燈大師顏崑池五十多年前電動花燈作品，這座人會走、會登梯、噴水的作品是獻給岳父。記者蔡維斌／翻攝
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網路最近瘋傳台灣最早的北港電動花燈紀錄片，讓承襲父藝的花燈大師顏三泰（左）勾起對...
網路最近瘋傳台灣最早的北港電動花燈紀錄片，讓承襲父藝的花燈大師顏三泰（左）勾起對已故父親顏崑池思念之情，從倉庫中找到父親的公背婆，並要兒子顏聖璋（右）傳襲祖藝。記者蔡維斌／攝影
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顏大師最早期的電動花燈作品。記者蔡維斌／翻攝
顏大師最早期的電動花燈作品。記者蔡維斌／翻攝
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花燈北港朝天宮台灣燈會

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