一支60年前的記錄片 重現台灣花燈大師作品

2018-03-19 23:04 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



一部半世紀前北港朝天宮的元宵花燈記錄片，最近在網路瘋傳，帶給老輩的人回憶，也勾起雲林花燈大師顏三泰思父之情，顏父顏崑池是國內大型電動花燈的創始者，無師自通，運用機械原理創造大型電動花燈，為台灣掀起燈會風潮，也讓北港享有台灣燈會原鄉美稱。顏三泰今天從倉庫找出父親的公背婆燈具遺作，存置數十年竟還能動，令人驚奇，也顯現大師手藝的精深。

北港朝天宮是台灣最早辦理大型燈會的廟宇，起先也都只是傳統的手做花燈，最多裝個小馬達，讓人物造型的手或腳會動，就已稱得上神奇的花燈，後來如何會演變成台灣最大的燈會，背後功臣是這位台灣花燈巨匠顏崑池。

顏三泰回顧父親在約60年前，如何會投入燈藝世界，他說，父親原是修理腳踏車師父，熱愛機械組裝，有一次在朝天宮工作的外公，欣賞一座消防隊打火的花燈，感嘆如果能讓花燈裡的每個人會動，水帶也能噴水，該有多好！為滿足岳父的心情，父親開始潛心研究電動花燈的機械組合。

「想做好電動花燈除要有藝術細胞，還要懂得電工、機械」顏三泰說，父親沒讀什麼書，運用腳踏車輪軸原理，開始組裝所有花燈的人物、道具和布景，幾乎含蓋了所有傳統工藝技巧，而且機械控制需十分精準，才能完成一座完美的電動花燈，父親花費心思，隔年為岳父打造了一座人會跑、會登梯、會噴水的救火全景，且動作承接都十分精準，栩栩如生驚艷所有人，台灣電動花燈從此運應而生。

手藝精巧的顏崑池受聘為朝天宮製作電動花燈，舉凡三國演義、封神榜、媽祖孝親故事，讓擬人花燈演活了劇情，每年燈節成千上萬觀眾，把北港街頭巷尾擠滿滿，朝天宮董事長蔡咏鍀說，當年北港看花燈「熄燈滿街找拖鞋」的盛景，是全國老一輩人的共同回憶，後來也讓北港成了台灣燈會故鄉。