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台南海砂屋重建 住戶怒批賴揆換了位置忘記承諾

2018-03-19 17:42聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

台南市安平二期國宅海砂屋危樓必須改建，但經過評估，每戶仍需負擔約100萬元，今天住戶與多名議員一起高喊「賴清德不要忘記」，認為賴之前擔任市長時承諾一坪換一坪，如今卻要住戶出錢，當地都是經濟弱勢，要求賴清德實現承諾，不能換了位子就忘記當初。

對此，台南市政府都市發展局表示，行政院長賴清德當初擔任市長時，確實曾承諾一坪換一坪，但並不代表居民不必出錢，目前市府已努力找到願意合作的建商，「住戶花100萬可換到超過800萬元的房子」，希望住戶能盡快取得共識，展開都更拆屋重建。

安平二期國宅共有4棟、226戶，在84年時興建完成，之後被檢驗為海砂屋，23年屋齡的房子，目前出現嚴重的水泥塊掉落、鋼筋裸露問題，並已列為危樓，改建刻不容緩。之前還曾發瓦斯管洩露，目前住宅最擔心屋頂的水塔一旦崩壞，可能壓垮房子。

房子當初是由精省前的省住都局興建，住戶發現偷工減料後，想要提起訴訟，但已超過10年的法律追訴期，經市政府向中央爭取，內政部營建署在去年12月，核定補助3億4100萬元，其中除了拆除重建費用，還補助住戶30個月每月5000元的租金，市府並以都更的方式協助爭取提高容積率，但算來算去，每戶仍需自付約100萬元。

「當初是政府偷工減料，如今卻要我們花錢重建」居民怒吼，多名藍綠議員昨天也到現場勘察，地下停車場到處都是崩落的水泥塊，住戶停車還要以塑膠布遮擋，以免被砸車，「這樣的房子怎麼住」讓議員頻搖頭。

而都是身障的吳朝農夫婦也表示，年紀大已退休，還要花錢蓋房子，未來加上搬遷及買車位，總共要2、300萬元，實在無力負擔，況且兩人都坐輪椅，搬出去根本租不到願意改建為無障礙空間的房子，想到房事就苦惱。

都發局表示，雖然當初是政府發包偷工減料，但雙方並未有訴訟，住戶也已經住了20多年，想要一毛錢都不花就換到新房，情理法上都說不過去。

住戶昨晚已召開住戶大會選出代表，將與市府進行協商，都發局希望能盡快改建。

台南安平二期國宅住戶吳朝農夫妻都是身障，面對海砂屋改建需自費，相當無奈。記者修瑞...
台南安平二期國宅住戶吳朝農夫妻都是身障，面對海砂屋改建需自費，相當無奈。記者修瑞瑩／攝影
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台南安平二期國宅海砂屋問題嚴重，居民與議員希望行政院長賴清德協助。記者修瑞瑩／攝...
台南安平二期國宅海砂屋問題嚴重，居民與議員希望行政院長賴清德協助。記者修瑞瑩／攝影
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台南安平二期國宅地下停車場處處可見崩裂的水泥塊，居民停車還要用塑膠布擋住以免被砸...
台南安平二期國宅地下停車場處處可見崩裂的水泥塊，居民停車還要用塑膠布擋住以免被砸車。記者修瑞瑩／攝影
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台南安平二期國宅地下停車場處處可見崩裂的水泥塊，及裸露出的鋼筋，多名議員昨天前往...
台南安平二期國宅地下停車場處處可見崩裂的水泥塊，及裸露出的鋼筋，多名議員昨天前往關切。記者修瑞瑩／攝影
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台南安平二期國宅地下停車場處處可見崩裂的水泥塊，及裸露出的鋼筋。記者修瑞瑩／攝影
台南安平二期國宅地下停車場處處可見崩裂的水泥塊，及裸露出的鋼筋。記者修瑞瑩／攝影
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台南安平二期國宅地下停車場處處可見崩裂的水泥塊，及裸露出的鋼筋。記者修瑞瑩／攝影
台南安平二期國宅地下停車場處處可見崩裂的水泥塊，及裸露出的鋼筋。記者修瑞瑩／攝影
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賴清德都更國宅
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