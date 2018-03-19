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地方政府首創 台南考古中心揭牌

2018-03-19 12:45中央社 台南19日電

台南市政府利用歷史建物台鹽隆田儲運站空間設立的台南考古中心今天揭牌啟用，未來將與學界合作，開啟考古遺址保存工作新模式，並盼讓台南成為考古研究重要基地。

台南市政府文化局長葉澤山受訪時表示，首創全國各縣市之先所設置的「台南考古中心」，位於台南市歷史建築台鹽隆田儲運站內。具有考古專業及實務經驗的中心主任及2名專員已到職，投入協助市府各部門辦理考古遺址內涵調查等工作。

葉澤山表示，台南市目前已指定9處文化遺址，還有300多處疑似遺址，發現的史前文化相當豐富，甚至可追溯到5000、6000年前。許多現代基礎建設在施工時，可能會遇到挖到疑似史前遺址的狀況。考古中心成立後很重要的任務，就是進行「預防性考古」，讓重大建設順利開發，也兼顧文化遺產保留。

他說，考古中心未來也將與國立成功大學考古學研究所、國立台南藝術大學博物館學與古物維護研究所合作，開啟台南市在考古遺址保存工作上分享、交流、互助的新模式。研究中心中設有考古教室展示出土的文物，盼讓下一代有機會多了解史前文化，並使台南有機會成為考古研究重要基地。

台南市代理市長李孟諺表示，史前遺址是重要資產，以前相關調查保存工作要由挖到的開發單位負責。但工程單位通常對考古、文化比較外行，也沒有能力監督委外單位，造成遺址可能受到破壞。未來在開發案的規劃階段，就可由考古中心調查，事先做好準備。

李孟諺表示，考古中心整個園區整修完成後，可望成為具特色的文化園區，也帶動地方發展。

考古遺址文化局
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