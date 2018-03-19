回到1919畫遊台南古蹟 發現南北建築藝術之美

2018-03-19 09:51 聯合新聞網 台北訊



圖／力麗社會福利慈善事業基金會提供 分享 facebook 由力麗社會福利慈善事業基金會所主辦之「回到1919畫說臺灣建築文化遺產巡迴展」去年於台北故事館敲第一聲鐘響後，陸續開啟古蹟建築人文藝術工作，第二站「台南藝鄉情‧院」將於2018年3月23日熱烈展開。

台南古都歷史悠久，擁有許多台灣最早、台灣之首的古蹟建築，國定古蹟數量全台首屈一指，蔚然成為全國民眾頃來尋幽訪古首選的文化旅遊城市。台南市中心府前路旁的「台南地方法院」，具有104年的歷史，細緻優美的西洋歷史建築式樣，一字型延展的凸起銅圓頂、馬薩屋頂與富變化的方窗牆面，高大莊嚴壯麗的主、次要入口門廊，構築成優美、平和的街景建築至為醒目。

從1895年起陸續建設的司法建築保留了時代記憶，台南地方法院為當時各地建造之表率，如今成為台灣現存唯一一棟日治時代大型地方法院建築，目前規劃為司法博物館，探究台灣司法歷程。

力麗社會福利慈善事業基金會郭銓慶董事長與游志忠畫家因緣際會相識，暢談兒時回憶，同時賞識游志忠畫家的繪畫技術，共同興起建築傳承的理念，透過藝術方式呈現最美的台灣歷史文化。由於對古蹟建築的熱愛與建物保護工作，完成台北50棟建築繪製後，轉往蒐集台南府城建築資料，每一棟建築都有自己的特色，也都足具台南府城歷史文化之代表性。

此次展覽同樣展出50幅游志忠畫家精緻手繪畫作，其中首次亮相之畫作共有18幅，以及第一站台北城經典畫作32幅，結合時代背景下的南北記憶，讓民眾一次了解當代建築之南北建物對照，同時加入5幅AR互動導覽，豐富視覺與文化內涵。透過台南府城漫步路線圖，跟著古蹟畫作遊台南，行程以步行皆可到達，提供民眾深度旅遊導覽看見不一樣的風景。