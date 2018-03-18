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300萬元棒球場 只花40萬元完成關鍵在這裡

2018-03-18 22:22聯合報 記者謝進盛╱即時報導

台南市柚城棒球發展協會客難完成自有球場，球員與家長攜手投入心血，一點一滴打造完成...
台南市柚城棒球發展協會客難完成自有球場，球員與家長攜手投入心血，一點一滴打造完成。圖/台南市柚城棒球發展協會提供
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不可能的任務！台南市柚城棒球發展協會推廣基層棒球闢建球場，發動親友出錢出力，更熬過颱風惡水肆虐與遭埋設廢棄物等波折，將預估約300萬元球場，僅花40萬元完成，展現傲人的執行力。

「有自己球場可練球，球隊才有歸屬感。」協會總幹事陳俊旭、麻豆衛生所護理長林珍琴、麻豆派出所警員林逢春等人，更以「1000元不嫌多、100元不嫌少」熱心奔走，還有小朋友拿滿滿撲滿捐助，大家慷慨解囊支持基層棒球，募得了40多萬元。

柚城棒球發展協會理事長郭信忠更是靈魂人物；原在越南經商的他，回到麻豆家鄉推廣棒球，出錢又出力，前年8月發起興建球場，外界估計至少得300萬元以上，資源有限，外界都不看好，所幸地主陳文昱大方將麻豆北勢國小附近2分多土地無償租用，讓蓋球場出現轉機。

只不過，整地過程還發現竟被偷倒廢棄物，也遭遇颱風豪雨惡水積水近一層樓高，幾將整片球場沖毀，險沖垮夢想，所幸災後大人小孩打起精神，在一片爛泥巴中胼手胝足完成。

而為了圓夢，他們秉持「1塊錢當10塊錢用」 節錢；為此球場所需的球網、電線桿就找二手的，購買紅土整地。球員家長中有警察、農夫、老師，帶著小朋友一起動手幫忙。

甚至，大小朋友還一起將1層樓高雜草割草後逐一植草皮、整地，過程中省掉昂貴工錢，共計花了約40萬元打造眼前這片簡易棒球場，去年2月大功告成。

台南市柚城棒球發展協會都是一群熱愛棒球的家長，來自不同行業，共同信念是支持小朋友...
台南市柚城棒球發展協會都是一群熱愛棒球的家長，來自不同行業，共同信念是支持小朋友打球。記者謝進盛／攝影
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台南市柚城棒球發展協會完成自有球場，一度還遭颱風淹水浸泡，熬過外人無法想像的苦。...
台南市柚城棒球發展協會完成自有球場，一度還遭颱風淹水浸泡，熬過外人無法想像的苦。圖/台南市柚城棒球發展協會提供
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廢棄物颱風警察
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