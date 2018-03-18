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陸籍配偶成立協會 為讓瀕死的媽媽見孩子最後一面

2018-03-18 17:08聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

由來自海南島的陸籍配偶成立的台灣海南民間交流總會今天成立，後排中為首任理事長翁連...
由來自海南島的陸籍配偶成立的台灣海南民間交流總會今天成立，後排中為首任理事長翁連香，大家身著海南黎族傳統服飾慶祝。記者修瑞瑩／攝影
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由來自中國海南陸籍配偶所組成的「台灣海南民間交流總會」今天成立，首任理事長翁連香嫁來台灣已20年，期望透過社團的成立，在陸籍姐妹們需要援助時，伸出援出。

成立大會今天在台南舉辦，包括前南大校長黃秀霜、市議員盧崑福、林美燕、王家貞及洪玉鳳等人都前往道賀。

現場相當熱鬧，由於海南當地有眾多黎族與苗族，大家特地身著傳統服飾，並跳起傳統的竹竿舞同慶。

翁連香表示，目前會員約有200多人，都是從海南嫁到台灣，目前分別住在台北、桃園、苗栗、台中、嘉義、高雄及台南等，透過社團成立，大家團結互助，提供不只是來自海南，還有眾多從大陸嫁到台灣的弱勢會員經濟與法律等協助，目前會址設在台南，將在各縣市設立據點。

她表示，全台從海南來台灣結婚的現約有3萬人，遇到種種問題，像是之前曾有姐妹罹患乳癌，還要工作照顧3名子女，丈夫不負責任，靠著姐妹們共同募款，協助度難關，目前已順手術。

還有一名也是罹患乳癌的陸配，與丈夫離異後返回海南，目前病況不佳，臨終前想見子女最後一面，被前夫拒絕，大家幫忙想到家中拍一張子女的照片，寄給媽媽，圓人生的最後的一個夢想，但也被拒在門外，大家現在還在幫忙設法。

翁連香表示，陸配來台有許多生活的很好，也建立了自己的家庭與事業，但有的仍處在困境中，需要援手。

台灣海南民間交流總會成立今天選出第一任理事長為翁連香，常務理事是何朝玲、陳文莉；理事為李春麗、慕春燕、陳春麗、孫小莉、翁雲妹、伍春苗、陳彩妃。常務監事：方紅君、監事：劉華麗、鄭依欣。會址設於：台南市南區中華南路二段33號，電話：2623140。

她成立協會為讓瀕死的媽媽見孩子最後一面﹍
她成立協會為讓瀕死的媽媽見孩子最後一面﹍
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由來自海南島的陸籍配偶成立的台灣海南民間交流總會今天成立，大家身著海南黎族傳統服...
由來自海南島的陸籍配偶成立的台灣海南民間交流總會今天成立，大家身著海南黎族傳統服飾慶祝，並跳起竹竿舞。記者修瑞瑩／攝影
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由來自海南島的陸籍配偶成立的台灣海南民間交流總會今天成立，大家身著海南黎族傳統服...
由來自海南島的陸籍配偶成立的台灣海南民間交流總會今天成立，大家身著海南黎族傳統服飾慶祝，並跳起竹竿舞。記者修瑞瑩／攝影
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