事業有成校友 招待孝行獎學生住飯店

2018-03-18 09:46 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



溪頭米堤大飯店總經理李麗裕事業有成，仍感念當年求學的輔仁中學師長恩情，本月17、18日接待來自母校34名孝行獎得獎學生入住米堤飯店，勉勵受獎同學奮發精進外，也頒給每人5000元獎學金，學弟妹對這位溫暖的大學長印象深刻。

李麗裕出身在嘉義縣布袋鎮過溝里，國中選擇嘉義市輔仁中學就讀，曾獲選國中部第四屆傑出校友。

李取得國立中興大學地政系都市計畫組學位後，白手起家創立榮鑫集團，也施展過人企業經營長才，讓米堤大飯店浴火重生。為事業繁忙之餘，李麗裕懷抱飲水思源之心，熱情投入公益志業，創立「米堤獎學金」，注重品德陶治的孝行獎項目。

輔仁中學34名孝行獎獲獎學生，本周末到南投溪頭旅行，入住米堤大飯店，大學長李麗裕熱情款待，讓師生備感窩心。

母校輔仁中學本週末，就在李總經理盛情款待下，安排全校嚴選的高國中34位孝行得獎學弟妹們，接受傑出校友李總經理親自頒獎殊榮。

米堤獎學金孝行獎頒獎典禮上，李麗裕對受獎的學弟妹說，「我是換過肝的人，我現在是用生命來講話，活在當下｣；正因如此，在全心全力衝刺事業的同時，他也回顧在母校國中部求學期間，受到師長們無私無我的奉獻與關懷之情，才讓他能認真學習，健全成長。李總不忘強調「今日你以輔仁為榮，明日輔仁以你為榮。」

大學長談笑風生，分享許多學生時期的趣事與經驗，拉近和學弟妹間的距離。

高二勇班學生蕭建勝說，十分榮幸能獲頒李總的獎學金與食宿招待，一定會更加用心、努力，也會以大學長為學習榜樣，回饋社會。

國三義班學生陳岍樺表示，她曾在學校聽過李總返校演講，也看過李總在社會上幫助弱勢與從事公益的事蹟，能面對面得到李總親切的勉勵，格外感動。