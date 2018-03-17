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漁二代年收200萬 他相親20多次失敗決定臉書徵婚

不只法院有「咪兔」 細數政壇的鹹豬手羅生門

漁二代年收200萬 他相親20多次失敗決定臉書徵婚

2018-03-17 08:13聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義縣義竹鄉36歲郭姓水產養殖青年，在臉書PO文徵婚， 引發網友熱議，他設計潮Ｔ...
嘉義縣義竹鄉36歲郭姓水產養殖青年，在臉書PO文徵婚， 引發網友熱議，他設計潮Ｔ義賣，背面寫「台灣鯛（與刁諧音）民」！」吸睛，行銷台灣鯛魚。 記者魯永明／翻攝
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嘉義縣義竹鄉36歲郭姓水產養殖青年，在臉書PO文徵婚， 引發網友熱議，郭男說，網友關心讓他感到很意外，他返鄉相親20多次，對方女生只要聽他說， 養殖工作沒休假，有如統一超商是不打烊的服務業，就打退堂鼓，他說，父母逼婚，他為了對父母有交代，只好在臉書PO文徵婚。

郭男是水產養殖業第二代，接棒父母5公頃養殖魚塭，以現代科技經營管理，飼養台灣鯛、虱目魚、白蝦、烏魚，年收入逾200萬元，是名黃金單身貴族，以他的收入行情，可以買進口雙Ｂ高級轎車代步，穿名牌衣服，但他生活平實低調，開國產車。

他工作之餘，以「過路一尾鮮」名義經營臉書，設計潮Ｔ義賣，背面寫著「台灣鯛（與刁諧音）民」！」吸睛，讓人會心一笑，藉此行銷台灣鯛魚，義賣所得捐助社福團體。

郭男過去在台北念書，畢業後當工程師十餘年，年薪破百萬元，6年前在從事水產養殖父母親情召喚下，想念家鄉，辭工程師返回義竹鄉，從事養殖業後，和以前最大不同的是沒私人時間，天天守魚塭，巡池、灑料，4點起床做到晚上8、9點。颱風天，看守魚塭，看天吃飯，賺流汗錢，雖然水產養殖比當工程師累，但以前關小房間只能看3C產品，現在養養水、養魚，專業知識學不完，腳踏實地生活。

網友看到他的徵婚告白，紛紛回應「加油！新好男人會找到另一半的」，也有網友問如果找不到「要不要一起組團到越南找尋幸福」，還有網友歪樓說「想訂魚」，網友貼心提醒原PO「沒有正面照，可能還要繼續魯下去了」。

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