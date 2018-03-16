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民進黨嘉義縣下屆議員選舉 提名20席

2018-03-16 15:45聯合報 記者魯永明╱即時報導

下屆嘉義縣長選舉民進黨中央執委會提名初選勝出的翁章梁，縣黨部隨即完成議員選舉提名席次作業，黨部主委林沐惠議員今天說，縣黨部縣黨員代表大會日前開會，討論通過全縣7個議員選區提名席次，議會全部37席，提名過半20席，預定5月20日前，完成全部提名人選作業。

林沐惠說，第一選區(水上區)提名4席；第二選區(民雄區)提名4席；第三選區(大林區)開放不提名；第四選區(東石區)提名4席；第五選區(布袋區)提名2席；第六選區(中埔區)提名5席；第七選區(原住民阿里山區)提名1席。

林沐惠說，第三選區考量梅山鄉有2名優秀同志參選，為避免黨內相爭，爭取勝選，開放不提名；縣長初選落敗的議長張明達所屬第六選區，本屆同額選舉，該選區現有5名黨籍議員，下屆仍提名5席。

林沐惠表示，縣長初選，發生電話干擾民調爭議事件，黨中央積極調查處理，並進行黨內整合團結，議員及鄉鎮市長登記提名作業延後，整合空間大，希望議長張明達繼續領導議會。

議會全部37席，其中議員陳保仁及黃錦成任內過逝，議員葉和平被縣長張花冠指派代理大林鎮長，3人出缺未補選，剩34席，其中泛藍陣營13席，泛綠陣營21席過半，議會政治生態朝大野小，府會都是民進黨掌控，完全執政，政壇人士說，若張明達脫黨參選，恐將打破目前完全執政態勢。

民進黨嘉義縣黨部主委林沐惠議員說，縣黨員代表大會日前開會，討論通過全縣7個議員選...
民進黨嘉義縣黨部主委林沐惠議員說，縣黨員代表大會日前開會，討論通過全縣7個議員選區提名席次，議會全部37席，提名過半20席。記者魯永明／攝影
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