南科到安平只要15分 台南都會北外環三期明動工

2018-03-16 14:02 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南都會區北外環道三期工程，明天動工。記者吳淑玲／翻攝 分享 facebook 台南市政府為因應「台南科學工業園區特定區」發展所帶來的交通壅塞問題，極力向中央爭取經費開闢周邊聯絡道路，其中最重要的「台南都會區北外環道路」，全線完工通車後，將成為台南市第4條東西向快速主幹道，可導引台南市區車流由此路廊進出南部科學工業園區，從安平至南科只需15分鐘，第三期工程訂明天上午10點，由行政院長賴清德主持動土典禮，

根據營建署新聞稿指出，台南都會區北外環道路全長19公里計畫分4期開闢，第1期工程（西起南科聯絡道，東至高鐵橋下道路）經費10.63億元，路線長約1.822公里，已於內政部98~103年生活圈道路交通系統建設計畫開闢完成，第2期工程（西起台19線鹽水溪溪頂寮大橋，東至安南區2-7號道路銜接第3期西段標工程）經費42.82億元，路線長3.9公里，目前由該署辦理規劃設計中，第4期工程（西起安平區四草大橋，東至台19線鹽水溪溪頂寮大橋銜接第2期工程）經費78.6億元，路線長8.6公里，台南市政府刻正辦理可行性及環境影響評估作業中。

明天將動工的是（第3期）沿鹽水溪北岸（西起安南區2-7號道路，東至第一期工程起點），依用地取得之期程，分成兩標來發包施工，其中由大洲排水往東，採鋼箱梁橋跨越國道1號高速公路後，連結到北外環道路第1期工程，全長2.682公里，設計監造委由台灣世曦工程顧問股份有限公司，已在106年12月15日採最有利標方式決標予「泛亞工程建設股份有限公司」，決標金額為18億1587萬元整，107年1月29日申報開工，工期為1155日曆天，預訂110年3月完工。

營建署說，工程完工後將成為南科、永康工業區、創意園區、台南市區、科技工業區的新運輸走廊，可有效分散台1線永康路段、國道8號南科特定區路段及安南區之交通車流，提升南科特定區與台南都會區核心區的交通便利性，進一步促進大台南地區整體的發展。