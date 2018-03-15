PTT影射嘉市小英之友會理事長想卡市長 竟是同政黨所為

2018-03-15 23:04 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



行政院雲嘉南聯合服務中心副執行長、嘉義市小英之友會理事長徐文志去年對ptt網友提出妨害名譽告訴，貼文影射他「陳明文棋子」、「徐幫阿文弄工程還想卡市長？」警方查到竟是同黨立委李俊俋的辦公室主任、助理涉案。嘉義地檢署檢察官認為，徐身為公眾人物對於質疑、批評，要有更高的忍受度接受社會公評與檢驗，辦公室主任和助理不起訴處分，再議也被高檢署駁回。

徐文志強調，他沒有投入嘉義市長選戰計畫，卻被人抹黑，感到無奈；李俊俋則說，此事從頭到尾可說是「莫名其妙」，浪費司法、社會資源。

檢警調查，ptt帳號「小公主」、「靈魂蠟」發表標題「英派插旗嘉義市，涂醒哲連任艱辛」，刊登內容為「徐文志不僅想角逐嘉義市長，更想卡代理市長位置，好順理成章一步踏上從政之路」，並影射徐涉及嘉義市湖子內重劃區工程圍標等，徐認為指控不實進而提告，要揪出幕後放話者。

嘉義市警察局追查IP來源分別為立法院辦公室、私人手機等地，報請嘉義地檢署檢察官指揮。周姓辦公室主任對此案行使緘默權。林姓助理坦承曾使用帳號登入，但知道那幾組帳密的人不只有他，且助理流動率高，關鍵的留言不知何人所為。