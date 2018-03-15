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PTT影射嘉市小英之友會理事長想卡市長 竟是同政黨所為

2018-03-15 23:04聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

行政院雲嘉南聯合服務中心副執行長、嘉義市小英之友會理事長徐文志去年對ptt網友提出妨害名譽告訴，貼文影射他「陳明文棋子」、「徐幫阿文弄工程還想卡市長？」警方查到竟是同黨立委李俊俋的辦公室主任、助理涉案。嘉義地檢署檢察官認為，徐身為公眾人物對於質疑、批評，要有更高的忍受度接受社會公評與檢驗，辦公室主任和助理不起訴處分，再議也被高檢署駁回。

徐文志強調，他沒有投入嘉義市長選戰計畫，卻被人抹黑，感到無奈；李俊俋則說，此事從頭到尾可說是「莫名其妙」，浪費司法、社會資源。

檢警調查，ptt帳號「小公主」、「靈魂蠟」發表標題「英派插旗嘉義市，涂醒哲連任艱辛」，刊登內容為「徐文志不僅想角逐嘉義市長，更想卡代理市長位置，好順理成章一步踏上從政之路」，並影射徐涉及嘉義市湖子內重劃區工程圍標等，徐認為指控不實進而提告，要揪出幕後放話者。

嘉義市警察局追查IP來源分別為立法院辦公室、私人手機等地，報請嘉義地檢署檢察官指揮。周姓辦公室主任對此案行使緘默權。林姓助理坦承曾使用帳號登入，但知道那幾組帳密的人不只有他，且助理流動率高，關鍵的留言不知何人所為。

檢察官認為，徐是嘉義地區知名建築師，曾任嘉義市政府城市建設顧問、都市計畫委員等職務，又擔任行政院雲嘉南聯合服務中心副執行長、嘉義市小英之友會理事長，屬於公眾人物，林姓助理、周姓主任等人發文，與公眾利益有密切關係，屬可受公評之事，妨害名譽罪嫌不足。

行政院雲嘉南服務中心副執行長徐文志去年怒告在網路抹黑他的網友，嘉義地檢署以公共人...
行政院雲嘉南服務中心副執行長徐文志去年怒告在網路抹黑他的網友，嘉義地檢署以公共人物可受議論，立委李俊俋的辦公室主任、助理不起訴處分 。圖／報系資料照
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李俊俋妨害名譽警察

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