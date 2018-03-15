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綠議員初選廝殺 江肇國、黃守達合掛看板排擠陳俞融？

2018-03-15 18:09聯合報 記者喻文玟╱即時報導

台中市民進黨議員初選民調在即，一級戰區中西區目前有江肇國、黃守達、陳俞融3人要爭2席提名。立委黃國書力挺的黃守達，最近與現任市議員江肇國聯合掛出多面競選看板。綠營基層說，三人拼得火熱，基層看到看板後在討論：「黃、江聯合似乎在排擠陳俞融」。

市議員江肇國澄清，完全沒有「排擠」這種事，大家爭取初選提名都是君子之爭，上一屆初次參選時，立委黃國書帶著他到處拜票，這次接到黃國書的電話，希望能和黃守達一起合掛看板，也要相挺。

綠營基層資深黨員們說，台中市的民進黨市議員初選很少這麼激烈，過去從來沒有候選人在初選階段，就一起掛看板「聯合競選」；這次中西區要爭取提命的人選，來頭都不小，江肇國是現任議員，表現不錯；兩名新人黃守達、陳俞融分別有新潮流系、前台中市長張溫鷹的支持力量。

江肇國表示，一起掛看板不是「聯合競選」，黃守達和其他各區新人組成的「五力新世代」才算聯合競選，現在3人都各地打拼，「現任不一定有優勢，我很有危機感」，君子之爭要持續。

江、黃一起掛看板是被排擠嗎？陳俞融表示，她的看板已掛滿，有信心突破派系封鎖、突破派系交換，肇國是前輩，兩人相互鼓勵，中西選區30年來沒有女性議員，如果能和肇國一起出線，一「女」加一「子」就是最「好」的組合。

黃守達說，江是現任議員，非常認真，評價很好，他的中西區政策、理想和自己的參選理念一致「正派、實在」，這陣子常在基層遇到也一起奔走，期待兩人的正派力量能在議會延續。

台中市民進黨市黨部指出，各區民調在4月16日至20日進行，當天才會抽出調查選區。

台中市民進黨議員初選民調在即，一級戰區中西區選情激烈，立委黃國書力挺的黃守達，最...
台中市民進黨議員初選民調在即，一級戰區中西區選情激烈，立委黃國書力挺的黃守達，最近與現任市議員江肇國聯合掛出多面競選看板；基層支持者熱議：「排擠陳俞融？」記者喻文玟／攝影
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民進黨黃國書

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