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影╱玉山下雪了！氣象局：明清晨仍有機會下雪

太保市後庄社區進入全國首屆金牌農村決賽

2018-03-15 18:03聯合報 記者魯永明╱即時報導

行政院農委會參事戴玉燕今天下午帶領農委會「第一屆金牌農村競賽全國決賽」複審評選團隊，到嘉義縣太保市後庄社區實地評審，縣長張花冠、太保市長黃榮利、議員戴光宗及在地居民到場，為社區加油，盼後庄可以為嘉縣贏得首面全國金牌農村榮譽。

農委會辦理第一屆金牌農村競賽全國決賽，嘉義縣代表社區-太保市後庄社區發展協會，1月通過初審審查脫穎而出，晉級全國22強社區行列複賽，後庄社區憑藉社區優異產業特色，對內結合農民組成策略聯盟，對外配合相關單位辦理農業技術研究、研習，社區種植小番茄及甜瓜在國內各項比賽常勝軍。

人口老化外流，後庄社區人口不減反增，社區居民積極推動社區事務，打造空間營造，傑出產業讓在外年輕人返鄉定居務農，青農們齊心打拼，推廣優良社區產業，為後庄注入旺盛熱血生命力，創造三代甚至四代同堂畫面，人情味濃厚。評審團隊仔細聆聽社區簡報，實地查訪，提問居民各項問題。

張花冠說，農民長期深耕，造就農業大縣版圖，縣府努力建構嘉縣安全、安心、健康「品牌農業」，積極招募年輕人返鄉投入農業革新，讓傳統式務農轉型為高產值、高競爭力產業，開創嘉義農業新時代，預祝後庄社區順利通過實地評審審查，成為第一屆全國金牌農村。

行政院農委會參事戴玉燕今天下午帶領農委會「第一屆金牌農村競賽全國決賽」複審評選團...
行政院農委會參事戴玉燕今天下午帶領農委會「第一屆金牌農村競賽全國決賽」複審評選團隊，到嘉義縣太保市後庄社區實地評審。圖／縣府提供
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行政院農委會參事戴玉燕今天下午帶領農委會「第一屆金牌農村競賽全國決賽」複審評選團...
行政院農委會參事戴玉燕今天下午帶領農委會「第一屆金牌農村競賽全國決賽」複審評選團隊，到嘉義縣太保市後庄社區實地評審，縣長張花冠(站立者)到場為社區加油。圖／縣府提供
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農委會張花冠農民

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