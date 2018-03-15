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入侵沙蜥數暴增為嘉縣人口五倍 今年提高獎勵移除母蜥

2018-03-15 09:47聯合報 記者謝恩得╱即時報導

沙氏變色蜥為外來入侵蜥蜴，2000年在嘉義縣首次發現迄今，如今族群越來越擴大，直逼300萬大軍，是嘉縣人口的五倍，政府將自下月起展開為期八周移除獎勵計畫，今年每隻母蜥獎勵金提高至6元，「捉捕沙蜥」已成為嘉義縣民的全民運動，也是「年度快外」。

嘉義縣水上鄉三界埔沙蜥最多，國姓村長林信安表示，林務局自2007年提出捉捕獎勵金以來，每隻沙蜥價格已從補助 20元降至5元，今年獎勵金提高至6元、並只移除成熟母蜥；每個村民已被訓練到會分辨公母，要達成20萬隻母蜥 目標沒有問題。不過沙蜥的繁殖力太強，相關單位應研究更有效的阻絕繁殖的方法。

 嘉縣農業處表示，，沙氏變色蜥4月為繁殖期，為期8周的移除獎勵活動，移除對象為吻肛長3公分以上具繁殖潛力的成熟雌蜥，獎勵價格從去年5元、提高至每隻6元。

今年吻肛長小於3公分的雌蜥，以及不論大小的公蜥均不予計價，另外移除綠鬣蜥部分，考量民眾安全及移除門檻較高，今年將委託學術單位進行移除。

沙氏變色蜥原產於加勒比海島嶼，漫延到美國、墨西哥，2000年首度在台灣的嘉義縣水上鄉發現，林務局研判是跟著進口苗木從美國來台，2007年學者估計嘉義三界埔的沙蜥已達上萬隻，2009年開始獎勵撲殺（移除），每隻20元，帶給村民一筆外快。

但越是移除，數量卻越來越多，且沙蜥越過八掌溪，擴散到嘉義市，今年估計嘉義縣已有300萬隻，花蓮的七星潭也7、8年前發現沙蜥入侵，研判是另批進口苗木帶來，花蓮也自2014年進行獎勵移除計畫。

沙氏變色蜥在嘉義的勢力範圍，已跨越八掌溪擴散到嘉義市區。照片／嘉義林區管理處提供
沙氏變色蜥在嘉義的勢力範圍，已跨越八掌溪擴散到嘉義市區。照片／嘉義林區管理處提供
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沙氏變色蜥有紅色喉囊。圖／嘉義林區管理處提供
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