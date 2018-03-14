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嘉市國民運動中心24至30日免費體驗

2018-03-14 19:55聯合報 記者王慧瑛╱即時報導

雲嘉南地區首座採OT營運管理模式的國民運動中心，下月初將在嘉義市啟用，總樓地板約3000坪，包含溫水游泳池、攀岩場、綜和球場、體適能中心等8大運動場館，設備新穎。本月24日至30日試營運期間，全館運動設施免費體驗，相關課程可在3天內上網預約。

嘉義市國民運動中心坐落在嘉義市東區體育館旁，原址為舊游泳池，3年前蓋改建，由體育署補助經費2億、市府配合約1億，前年10月動工，去年底竣工。最近仍持續驗收、點交中，即將移轉給OT廠商堤姆有限公司營運管理。

嘉義市國民運動中心執行長張高昇表示，各界對這座運動中心有很高期待，希望將這座運動中心定位為全嘉義市民的運動場館，收費採平價化，但運動設施走商業級規格，對競爭力有信心，希望創造市民、市府、營運廠商三贏局面。

以游泳池來說，單次入場100元，可享游泳、蒸氣室、烤箱等設施，敬老及學生族群有折扣。另推出游泳搭配健身的「泳健卡」，每月收費1500元。體適能中心每小時收費50元。

呼應時下行動支付趨勢，鼓勵透過官網或APP選擇課程；籃球、羽球等場類場館則推出長租優惠。

國民運動中心規畫4層樓，每個樓層挑高設計，一樓為溫水游淤泳池、攀岩場、販賣部；二樓為綜合球場、桌球室、兒童遊戲室；三樓為韻律教室、撞球室、飛輪教室；四樓為羽球場、體適能中心、TRX教室等。開放時間為每天上午6時至晚間10時。

張高昇及堤姆有限公司董事長許嘉榮都是嘉義子弟，在運動行銷產業有豐富實務經驗，曾參與營運的場館包括台北護理大學游泳池、彰北國民運動中心、嘉義市博愛游泳池等。嘉義市國民運動中心連繫方式（05）2165788。

飛輪教室內有31步飛輪腳踏車，可訓練運動者的心肺功能及肌耐力。記者王慧瑛／攝影
飛輪教室內有31步飛輪腳踏車，可訓練運動者的心肺功能及肌耐力。記者王慧瑛／攝影
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嘉義市國民運動中心是雲嘉南第一座營運的國民運動中心，樓地板面積約3000坪，包含...
嘉義市國民運動中心是雲嘉南第一座營運的國民運動中心，樓地板面積約3000坪，包含溫水游泳池、攀岩場、桌球場、羽球場、體適能中心等8大運動場館。記者王慧瑛／攝影
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體適能中心約150坪，規畫有跑步機、重訓區、有氧區等。記者王慧瑛／攝影
體適能中心約150坪，規畫有跑步機、重訓區、有氧區等。記者王慧瑛／攝影
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嘉義市國民運動中心是雲嘉南第一座營運的國民運動中心，樓地板面積約3000坪，包含...
嘉義市國民運動中心是雲嘉南第一座營運的國民運動中心，樓地板面積約3000坪，包含溫水游泳池、攀岩場、桌球場、羽球場、體適能中心等8大運動場館。記者王慧瑛／攝影
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體適能中心約150坪，規畫有跑步機、重訓區、有氧區等。記者王慧瑛／攝影
體適能中心約150坪，規畫有跑步機、重訓區、有氧區等。記者王慧瑛／攝影
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飛輪教室內有31步飛輪腳踏車，可訓練運動者的心肺功能及肌耐力。記者王慧瑛／攝影
飛輪教室內有31步飛輪腳踏車，可訓練運動者的心肺功能及肌耐力。記者王慧瑛／攝影
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綜合球場可做籃球練習，也是四面羽球場。記者王慧瑛／攝影
綜合球場可做籃球練習，也是四面羽球場。記者王慧瑛／攝影
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韻律教室採實木地板設計，配有空調。記者王慧瑛／攝影
韻律教室採實木地板設計，配有空調。記者王慧瑛／攝影
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桌球教室內有8張桌球桌，配有空調。記者王慧瑛／攝影
桌球教室內有8張桌球桌，配有空調。記者王慧瑛／攝影
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提供免費兒童遊戲室，鼓勵家長帶孩子同行。記者王慧瑛／攝影
提供免費兒童遊戲室，鼓勵家長帶孩子同行。記者王慧瑛／攝影
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飛輪教室內有31步飛輪腳踏車，可訓練運動者的心肺功能及肌耐力。記者王慧瑛／攝影
飛輪教室內有31步飛輪腳踏車，可訓練運動者的心肺功能及肌耐力。記者王慧瑛／攝影
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體適能中心約150坪，規畫有跑步機、重訓區、有氧區等。記者王慧瑛／攝影
體適能中心約150坪，規畫有跑步機、重訓區、有氧區等。記者王慧瑛／攝影
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嘉義市國民運動中心的游泳池屬自來水、溫水游泳池。記者王慧瑛／攝影
嘉義市國民運動中心的游泳池屬自來水、溫水游泳池。記者王慧瑛／攝影
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