六福莊撤資 南山人壽：南山台南廣場開發案不受影響

2018-03-14 18:05 聯合報 記者 聯合報 記者 綦守鈺 ╱即時報導



針對六福集團擬終止台南南山廣場新旅館開發案，業者憂心雪崩狀況，對此南山人壽回應，此案由南山出資興建，六福莊只是有意承租經營，預計興建地下2樓至地上12樓的建築、108年6月完工，將持續進行招商作業，洽詢有意願合作廠商，為台南帶來商業新風貌。

南山人壽表示，南山台南廣場面積1.69公頃，為台南都市計畫中的市場用地，座落於台南市西門路四段與立賢路一段交叉口，鄰近台南小北觀光夜市和成功夜市，南山台南廣場具地理與交通優勢，將繼續興建南山台南廣場成為一多功能用途的的商業大樓，並持續進行招商作業，洽詢有意願合作廠商，進行後續的設計調整，期能帶動周遭商圈整體發展。

臺南市政府觀光旅遊局長王時思表示，六福莊旅館投資案的問題不是台南市旅宿市場的問題，是整體觀光旅宿產業的投資轉向問題，因為目前全球的旅宿通路才是主導旅館市場的業主，也就是投資旅館興建已經不再像過去是一個保證獲利的投資模式，旅館經營的困難度在於能不能有效地掌握全球國際訂房通路以穩定的經營住客群。

王時思表示，以台南市整體旅宿市場而言，這次六福集團的撤資案，對台南的衝擊影響並不大，如該案原定近350間房的市場供給量短期內沒有進場，這個佔星級飯店幾乎20%的房間量將暫時不會爆增，可以為台南的高端旅宿市場爭取到更多時間，讓業者有機會盡快調整腳步，準備好自己的產業轉型，以適應接下來的全球觀光產業市場變遷的考驗。