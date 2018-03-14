母校不能消失 來惠國小校友聯手搶救
雲林縣二崙鄉來惠國小受到少子化衝擊，學生數減少，校友鍾木旺、李新乾不願見到母校被裁併，從下學年度起，提供每位新生獎勵金1萬元、轉學生5千元，希望將優秀學子留在故鄉。
來惠國小全校僅34位學生，目前二年級沒有學生，一年級僅有5位，下學期學籍內新生只有4位，校長程雲鵬擔憂，如果再添一個年級沒有學生，學校恐怕會被併校。
校友李新乾日前參加校慶活動，得知母校可能被併校，決定提供新生5千元獎勵金，希望留住在地學子，也讓他們無後顧之憂學習，校友鍾木旺得知，決定共襄盛舉，也提供5千元獎勵金。
程雲鵬表示，李新乾是第16屆畢業校友，在困苦環境中成長，目前在南部經營貨運公司，因為來惠國小是雲林少數純詔安客學區，學校的語言課程對地方來說有文化傳承的意義，李新乾認為，母校肩負傳承重任，決對不能消失。
鍾木旺是第5屆畢業校友，從事珠寶業，自小家境困苦，要幫忙農事才能到校上課，國中畢業後就出外打拚，靠著自學在珠寶業有所成就，10年來每年都捐款給學校，讓校務得以順利運作，至今捐款超過300萬元。
程雲鵬表示，下學年新生報到日在4月21日，獎勵金主要是要協助學生求學無虞，為避免家長挪在其他用途，一萬元獎勵金由學校統一管理，將用在學生的教材、校外活動、學雜費等各種在校所需，估計至少可支應到國小5年級。
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