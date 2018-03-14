母校不能消失 來惠國小校友聯手搶救

2018-03-14 12:01 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



雲林縣二崙鄉來惠國小受到少子化衝擊，學生數減少，校友鍾木旺、李新乾不願見到母校被裁併，從下學年度起，提供每位新生獎勵金1萬元、轉學生5千元，希望將優秀學子留在故鄉。

來惠國小全校僅34位學生，目前二年級沒有學生，一年級僅有5位，下學期學籍內新生只有4位，校長程雲鵬擔憂，如果再添一個年級沒有學生，學校恐怕會被併校。

校友李新乾日前參加校慶活動，得知母校可能被併校，決定提供新生5千元獎勵金，希望留住在地學子，也讓他們無後顧之憂學習，校友鍾木旺得知，決定共襄盛舉，也提供5千元獎勵金。

程雲鵬表示，李新乾是第16屆畢業校友，在困苦環境中成長，目前在南部經營貨運公司，因為來惠國小是雲林少數純詔安客學區，學校的語言課程對地方來說有文化傳承的意義，李新乾認為，母校肩負傳承重任，決對不能消失。

鍾木旺是第5屆畢業校友，從事珠寶業，自小家境困苦，要幫忙農事才能到校上課，國中畢業後就出外打拚，靠著自學在珠寶業有所成就，10年來每年都捐款給學校，讓校務得以順利運作，至今捐款超過300萬元。