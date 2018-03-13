阿里山花季15日登場 櫻王3月底盛開

2018-03-13 19:19 中央社 嘉義縣13日電



阿里山花季15日登場，當天將在阿里山植物團舉辦開幕活動；花季主角吉野櫻綻放指標櫻王今天花況約1成，預計3月下旬可欣賞滿開景致。

嘉義林管處祕書周恆凱受訪表示，阿里山森林遊樂區一年一度花季於15日登場，直到4月10日，開幕活動於阿里山植物園舉辦，將有精彩的舞蹈與音樂表演，以及小小泡茶師帶來特殊的茶文化體驗。

周恆凱指出，今年花季特別於植物園規劃一面櫻花牆，除展出櫻花蠟葉標本外，在花牆中有幾幅完整保持櫻花原色的押花作品，讓民眾可近距離欣賞櫻花的姿態。

嘉義林管處長黃妙修指出，阿里山森林遊樂區內櫻花品種高達31種，數量近3000株，位於阿里山工作站前、屬染井吉野櫻的櫻王，今天花況約1成，預計3月25日至4月初可欣賞滿開的景致。

黃妙修表示，目前遊樂區內山櫻花盛開約8成、唐實櫻已滿開，民眾可循著人車分道步行欣賞山櫻花、琉球寒緋櫻，也可在阿里山工作站前方平台欣賞綻放的唐實櫻。

黃妙修說，因應阿里山花季，公路總局於3月17日、18日、24日、25日及4月1日、4日、5日、6日、7日和8日，共10天，實施交通管制措施，包括小客車禁止上山，散客需搭大客車入園，管制時段除事先登記的遊覽車及接駁的大客車外，其他大客車也禁止。

民眾若是自行開車，可至阿里山公路（台18線）61公里處附近的八八新舍停車，再搭大客車上山，即日起，民眾可至統一、全家及萊爾富便利商店的和欣客運售票系統，預約購票劃位。

根據公路總局公布阿里山花季車輛管制時段，嘉義端小客車為上午6至11時、大客車上午6至12時；南投端大、小客車都是上午7至11時。

此外，阿里山公路靠近阿里山森林遊樂區入口處路段，均有大客車、小客車及機車的停車格，並提供免費接駁車服務。