聲控智慧屋 凡事靠「一張嘴」

2018-03-12 23:57 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ／台南報導



勞動力發展署雲嘉南分署與KNX國際智慧標準台灣分會合作，昨發表全能式聲控智慧屋，除有市面上聲控開關功能，還能進階聲控調整照度、燈色、溫度、音量、轉速等，宣告「出一張嘴」居家時代來臨，讓人驚豔。

雲嘉南分署昨現場安排實境秀，由自辦訓練科股長陳文軒示範，不用開關、遙控器，對著手機說「打開智慧屋」，燈光自動全亮，連燈色及照度也能聲控。

一進到屋內，可以說「冷氣調整至26度」，隨意變化室溫；坐下來聽音樂時，還能聲控「換下一首歌」、「音量大聲、小聲一點」；想看戶外風景，也能聲控調整百葉窗拉開的幅度與角度；地板髒了，只要說「機器人掃地」就能輕鬆搞定。

勞動力發展署雲嘉南分署發表全能式聲控智慧屋，安排實境體驗。 記者謝進盛／攝影 分享 facebook

「動口不動手」強大功能，讓勞動力發展署副署長施貞仰、雲嘉南分署長柯呈枋忍不住讚嘆「好厲害！」

這間智慧屋還能聲控各種情境模式，睡前說聲「打開睡覺模式」，掃地機器人瞬間變成巡邏警。一旦影像辨識到入侵者，其他房間門會自動全上鎖、電燈全亮、警報設備啟動，電視會出現影音命令入侵者離開。

當前價位問題仍是一大門檻，以現場約5坪大樣品空間來說，不含家電物件，施工基本費用約50萬元，除非政府提供補助等誘因，否則短期內市場規模，恐難有突破。