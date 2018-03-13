「草草戲劇節」 連年虧損連年辦

2018-03-13 00:36 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ／嘉義縣報導



草草戲劇節希望永續經營，首度嘗試付費模式，收費100元可連續2天進場。 記者謝恩得／攝影 分享 facebook

一群嘉義出身的青年，15年前組成阮劇團，5年後大膽開辦第一屆草草戲劇節，不被看好的冷門藝文活動，成為高人氣藝術節慶，每年觀眾成長30%，一年比一年盛大，儘管連年虧損，還是堅持「要辦的一年比一年好」。

阮劇團長汪兆謙大學時和一群大多嘉義出身的青年，返鄉組成劇團，每年推出大戲，挑戰更高的藝術表現，近年應邀到各國演出交流，受到外國藝術家讚賞，也引進外國團隊參與草草戲劇節。

10年前，阮劇團在缺乏資源和預算下，邀請5個高中戲劇社團共80名青少年，一同排演新戲，推出「草草戲劇節」，培養新秀，也讓在地人欣賞高中生演的好戲，200多個座位的嘉義縣表藝中心實驗劇場，演出3場都爆滿。

草草戲劇節奠定口碑，成為嘉義地區年度盛事，結合素人新作的室內表演，還有電影、室外短演、市集和講座，每一年都讓人驚艷，漸漸有親子一起參與。

草草戲劇節從最早的單周2天活動，發展成雙周5天，觀眾每年成長30%，去年突破萬人，但仍連年虧損，經費靠努力接案補足。

每年春天推出的草草戲劇節，持續累積能量。汪兆謙說，當自己還是個高中生時，有一群前輩，為了下一代，努力地走到非都會地區，撒下表演藝術種子，它向著我發著光，「我會讓這道光繼續散發」。