兩郵輪相繼靠安平港 提高台南國際能見度

2018-03-12 12:29 聯合報 記者 聯合報 記者 吳政修 ╱即時報導



卡莉多麗號3月21日首訪安平港。圖/台南市政府經濟發展局提供 分享 facebook

自2009年麗星郵輪「寶瓶星號」首度停靠安平港後，相隔9年，2018年春天英國國際郵輪「卡莉多麗號（Caledonian Sky）」及香港麗星郵輪「寶瓶星號（SuperStar Aquarius）」即將相繼靠泊安平港。

台南市政府經濟發展局副局長蕭富仁表示，在港務公司與市府努力招攬客郵輪泊靠安平港政策下，可望開啟台南郵輪旅遊新頁，進而帶動人潮，增加周邊投資標的招商契機。

巴哈馬籍郵輪「卡莉多麗號（Caledonian Sky）」預計於今年3月份首訪安平港，規劃台灣跳島郵輪航線，以台灣本島與離島間等跳島方式來台旅遊。靠泊安平港時間為上午6至下午6點。約計100多名外籍旅客到訪台灣，多以英國籍為主。「卡莉多麗號」屬高價位郵輪。

另艘巴哈馬籍麗星郵輪「寶瓶星號（SuperStar Aquarius）」預計於5月份再度造訪安平港，停靠時段為夜間，此航次旅客約計1500多名，多以本國籍為主，透過藍色公路享受本市文化、美食體驗。