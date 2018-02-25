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台南明47小時大停水 小心連診所都沒開門

2018-02-25 14:09聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

台南大停水有診所決定停診因應 記者修瑞瑩/攝影
台南大停水有診所決定停診因應 記者修瑞瑩/攝影
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台南市明天起將進行連續47個小時的大停水，停水用戶約35萬戶， 是近年規模最大的一次停水，不僅有大專院校 因此而延後開學，還有診所也基於衛生的原因決定停診兩天， 其他還有包括餐廳、小吃店等，也都有暫停營業，對民眾的生活影響不小。

台南地區超大規模的停水，即將展開，預計從26日到 28日，總計停水47小時，停水用戶約35萬，水壓降低也有16萬戶，幾乎整個溪南地區都受影響，水公司提醒大家要提前因應。

台灣自來水公司第六區管理處表示，為配合交通部公路總局第五區養護工程處「台20乙線0K+000~2K+680拓寬改善工程」，而辦理∮2000mm送水幹管新舊管線停水改接施工。

預定停水時間為2月26日(星期一)上午8時起至2月28日(星期三)上午7時止，影響供水時間總計47小時，若遇豪雨或發佈颱風警報，則本次施工停水取消。

停水用戶數計34萬8966戶、水壓降低戶數16萬90戶，除停水區域及水壓降低區域外、其餘地區可正常供水，惟於復水時管線末端、大樓及地勢較高之地區，供水延遲。

水公司表示，這次停水的範圍相當大，幾乎溪南地區都受影響，也是台南市自來水主要的用戶區，台南用水戶約有71萬戶，這次影響超過一半，停水的規模可以說是近年最大規模的一次，比之前莫拉克颱風及0206地震停水規模都要更大，為避免影響春節假日，特別選在年後動工。

今天已經有在診所有在門口貼出停診兩天的通告，提醒民眾這兩天如果要看醫生，最好先打電話詢問。

停水颱風台灣

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