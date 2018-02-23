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粉紅花海滿枝頭！阿里山富士櫻正盛開 昭和櫻3月接力

2018-02-23 00:15聯合報 記者陳睿中╱即時報導

時值二月下旬，正是許多地方賞櫻的大好時機，阿里山花季也預計於3月15日登場。目前阿里山公路沿途的來吉部落、頂石棹長青居民宿附近，正是富士櫻盛開之期，大片大片的櫻花花海十分壯觀，估計至2月底前都適合登山賞櫻。

時常分享阿里山周圍花況與美景的粉絲團《漫步在雲端的阿里山》，日前公布一系列富士櫻（正名為椿寒櫻）盛開的美照，吸引大批網友點讚。粉絲團表示，公路局從阿里山公路隙頂經巃頭、石棹至芙谷峨橋附近，沿路種植很多富士櫻，這幾年都陸續開花，而且花況一年比一年好。估計再5年左右，將成為阿里山公路的賞櫻焦點。目前樹齡較高的富士櫻，則是主要分布在太和往來吉部落，頂石棹長青居民宿、迷糊步道下方旁停車場等處。另外阿里山上的昭和櫻目前初開3成，待富士櫻花季結束，就換昭和櫻接棒登場。

另外，粉絲團也表示，花季暖身的唐實櫻及琉球緋寒櫻，目前才剛初開。過去被稱為千島櫻的唐實櫻，與阿里山公路沿線的富士櫻，都具有雄蕊茂密的特徵，只是唐實櫻較為粉白，估計一周後會有明顯的盛開花況。另外琉球緋寒櫻目前於阿里山工作站、青年活動中心盛開，沼平公園與香林服務區則是初開，隨著天氣回暖，日系櫻花也會陸續加速登場。

太和來吉公路沿途可看見富士櫻花海美景。圖／漫步在雲端的阿里山授權使用
太和來吉公路沿途可看見富士櫻花海美景。圖／漫步在雲端的阿里山授權使用
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相較於富士櫻，唐實櫻顏色更為粉白。圖／漫步在雲端的阿里山授權使用
相較於富士櫻，唐實櫻顏色更為粉白。圖／漫步在雲端的阿里山授權使用
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二萬平青年活動中心的琉球緋寒櫻。圖／漫步在雲端的阿里山授權使用
二萬平青年活動中心的琉球緋寒櫻。圖／漫步在雲端的阿里山授權使用
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頂石棹長青居民宿的富士櫻正值盛開期。圖／漫步在雲端的阿里山授權使用
頂石棹長青居民宿的富士櫻正值盛開期。圖／漫步在雲端的阿里山授權使用
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迷糊步道亦有富士櫻盛開。圖／漫步在雲端的阿里山授權使用
迷糊步道亦有富士櫻盛開。圖／漫步在雲端的阿里山授權使用
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阿里山櫻花季賞櫻

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