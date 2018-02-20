室內養殖成功 營建業老闆變筍殼魚大王

2018-02-20 10:55 中央社 台南20日電



在台南市東山區以室內養殖筍殼魚成功的業者連俊堯，國中畢業後就離家北上闖事業，後來白手起家開了營造建設公司。念念不忘家鄉的他，把賺到的錢用來研發完全沒碰過的筍殼魚養殖，一燒就是好幾千萬元。他說，務農不是沒出息，但要看怎麼做。

跟著連俊堯走進幾乎不透光線的養殖場，裡面有用混凝土築起的棋盤式養殖池，池體高度約1.2公尺。他拿著手電筒走在前面，照亮養殖池間的小通道，隨後在其中一池前停了下來。接著用手電筒往池面一照，本來在池底棲息的筍殼魚紛紛游到近水面處。

「你看，知道有人來了就想游上來吃飼料，這些魚很乖啊。」連俊堯說，筍殼魚是肉食性、夜行性魚類，喜歡棲息底部及隱蔽物的地方。他前後摸索了9年，大概投入了新台幣6000萬元資金研發，總共改了31次，才終於成功試出在室內以循環水的超集約養殖法。

他說，低溫與病毒感染是筍殼魚養殖的兩大罩門。養在室內可以控制溫度，不用擔心寒流來襲；但萬一碰上病毒入侵，通常就是全軍覆沒，所以防疫管控要做得很好。他曾在一夜之間損失數百萬元，養魚養到老婆都快要翻臉了。

連俊堯表示，筍殼魚肉質Q彈，在可養殖的淡水魚種中的身價最高。就算把海水魚一起比進去，應該也只有老鼠斑可以匹敵，池邊價時常喊到每台斤550元。但因非常難養，市場上總是供不應求，幾乎只在大餐廳或山產店吃得到。

出身農家的連俊堯，國中畢業後就離家討生活，雖成功白手起家，在營造建設業闖出一片天地，但仍念念不忘家鄉，一心想再回到東山來，也有著把農業再升級的夢想。

「務農不是沒出息，但要看怎麼做」。連俊堯說，台灣農業需要新思維，並朝向對環境友善的方向前進。他選擇高經濟價值、挑戰性高的筍殼魚，用自來水循環過濾集約養殖，一年只須換一次水。養殖過程完全不用藥，用水、用地都很省，單位面積產量卻比傳統養殖法高出許多。

台南市的筍殼魚放養量約占全台90%，但年產量也僅約3萬台斤左右，其中約8000至9000台斤，就出自連俊堯這處面積不大的養殖場內。

連俊堯很自豪地拿出藥檢結果，共200多項藥物殘留零檢出。他說，筍殼魚是否健康，看外表就知道，最好是看起來「虎背熊腰，頭小身大」，表皮能透出泛紅顏色。如果頭大、身小且外觀暗黑，那肉量與肉質就打了折扣。他養出來的魚，每一隻都是看起來泛紅色的「虎背熊腰魚」。

他說，除了台灣餐廳常見的清蒸、煮湯之外，筍殼魚也是很好的生魚片食材。最近已有日本水產業者到他的養殖場來參觀、試吃。未來只要提高產量，就可望以活魚空運銷往日本，開啟另一個高端消費市場。

連俊堯已在東山區另斥資購地，打造規模數倍於目前的新養殖場。他說，新場量產後的產量約是現在的10倍，因為已找到了市場，就不怕價格會跌。下一個夢想是朝觀光漁場方向努力，讓下一代多了解這個產業，也希望為家鄉帶來發展的新契機。