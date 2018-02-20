老師退休變漁民 生態養殖法挑戰成功

2018-02-20 10:54 中央社 台南20日電



在台南市七股區從事筍殼魚養殖的漁民陳文湖，原本是名小學老師，因為出身農家，又對魚類有很大興趣，退休後搖身一變成為漁民。他選擇高技術門檻的筍殼魚，並堅持以不用藥的生態養殖方式。雖經歷失敗賠了好幾百萬，但苦盡甘來，養出來的魚總是不夠賣。

陳文湖是七股區在地的農家子弟出身，但他坦言自己對種植作物的農業興趣不大，反倒很喜歡魚類。以前常常坐船出海釣魚，退休後乾脆向朋友承租了一處魚塭，希望養出自己的夢想。

「既然要養就要選挑戰性大的」。陳文湖說，台南養殖漁業的主要產品是虱目魚、白蝦、文蛤、台灣鯛等，但養殖利潤並不穩定，因此選擇養筍殼魚這種高單價、又是高技術門檻的來挑戰。

陳文湖表示，筍殼魚是肉食性、夜行性魚類，喜歡棲息底部及有隱蔽物的地方，對低氧環境適應力很強，可離水一天不死。但因為是熱帶魚種，不耐低溫，而且只要水質不理想，就容易感染病毒，在台灣人工養殖難度頗高。但筍殼魚肉質鮮美，在消費市場上的價格一向很好。

陳文湖以低密度的生態養殖法放養，不使用藥物，並選擇混養白蝦當成肉食性筍殼魚的餌料。

他說，剛開始時是接受他人建議混養吳郭魚，以為吳郭魚在池中繁殖後，小魚就可成為筍殼魚的餌料。但後來發現效果不好，筍殼魚明顯營養不良，還出現互相攻擊狀況，折損了近20%數量，倒是吳郭魚族群興旺。後來換池改用白蝦，雖然蝦苗成本很高，但筍殼魚的成長狀況穩定，剩餘的白蝦也可收成出售。

陳文湖好不容易把這第一批放養的魚照顧到了每隻近1台斤重，準備捕撈出售。沒想到才賣出了一點點，就遇上了當年一波「霸王級寒流」來襲，整批成魚全軍覆沒，投入的約新台幣300、400萬元成本就這麼沒了。

咬著牙從頭再來，陳文湖堅信自己的生態養殖方式沒有錯，養出來的筍殼魚健康好、賣相佳，藥物殘留零檢出，也符合現今民眾對食材要求的潮流，果然之後苦盡甘來。

陳文湖親自到台北行銷幾次後，除了消費者回籠比例很高，還有不少餐廳直接找上門訂貨。原本預計養到1台斤重才要出貨的魚，迫不得已提早捕撈，還是不夠賣，價格也都維持得不錯。

他說，筍殼魚的行銷和其他養殖魚種不太一樣，幾乎沒有中盤商收購及一般市場通路，大多是以活魚型態從池邊直送餐廳。漁民除了負責養魚，還要懂得賣魚。未來計畫在北部籌設自己的小型活魚儲運據點，穩定供貨給北部的餐廳、或以零售方式賣給一般消費者，也讓更多人有機會吃到美味的筍殼魚。