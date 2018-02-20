門檻高收益好 筍殼魚養殖潛力高

2018-02-20 10:54 中央社 台南20日電



筍殼魚在許多山產店及高級餐廳是相當受歡迎的食材，市場供不應求，價格居高不下。台南市的筍殼魚養殖產量占全台約91%，多名業者成功研發養殖方式，可望成為明星產業，甚至進軍國外高端消費市場。

外型神似竹筍的筍殼魚，主要分布於泰國、馬來西亞等熱帶地區。因肉質鮮美細緻，台灣早年有人引進試養，後來在曾文、烏山頭等水庫出現野生族群。在水庫區附近的山產店內，筍殼魚料理一直是受饕客喜愛的菜色，但貨源有限，售價以兩計算，身價相當高貴。

台南近幾年來開始有業者投入人工養殖，根據106年養殖放養量統計，台南市養殖筍殼魚產量占全台91%。但每年僅約2萬、3萬台斤，與虱目魚、台灣鯛等主力養殖魚種相比，連零頭都不到。

台南市政府農業局主任秘書吳威達表示，筍殼魚是熱帶魚種，對生長環境的水質要求很高，在台灣並不好養。雖然消費市場一直存在，但引進這麼多年來，真正養成功的業者不多，供給量也不穩定。

吳威達表示，台南近年來有養殖業者積極投入。有人以小農的方式，採用友善生態養殖，成功取得「台南尚青」標章。也有人以室內循環水養殖，成功發展出自己的一套方法，使這個產業往前邁進一大步。

他說，養殖筍殼魚所需要的技術門檻和資金門檻都比較普遍的虱目魚、白蝦、台灣鯛等水產來得高。雖然投資報酬率不錯，但相對失敗的風險也高，並非想要養就養得起來。台南的筍殼魚養殖業已站穩腳步，未來說不定還有機會往觀光漁場的方向邁進。

在台南市東山區研發以室內養殖方式的業者連俊堯，在歷經多次失敗後，已成功發展出從種魚培育、魚苗繁殖到成魚育成的一條龍經營。集約養殖法將大幅提高筍殼魚的產量。

連俊堯說，筍殼魚不但在國內市場供不應求，就算在馬來西亞、泰國等原產地也是高價魚種，原因就在於好吃、但難養。最近已有日本客戶來台灣參觀他的養殖場多次，試吃後也希望能把筍殼魚引進日本生魚片市場。未來在擴大規模後，可望成為明星產業。