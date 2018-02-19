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春節走春！70萬人次湧入台南 遊客最愛來這裡...

2018-02-19 21:30聯合報 記者綦守鈺╱即時報導

春節不少人來台南走春，台南市政府觀光旅遊局初步訪查107年春節各大景點及廟宇，初一至初三遊客人數大致與去年相當，今年春節假期天候晴朗，遊客出遊意願大增，市區及景區周邊道路均湧現大量車潮。經初步統計，今年以初三及初一遊客量最多，每天都有超過70萬人次的遊客湧入台南各大景區及廟宇。

南市觀旅局表示，遊客主要仍以到寺廟拜拜祈福為主，如南鯤鯓代天府、台灣首廟天壇、鹿耳門聖母廟有數十萬香客，除市區古蹟景點以外，另外關子嶺風景區、蕭壟文化園區及七股鹽山等景區，也因為天氣良好，不少遊客選擇到此踏青，比起以往奇美博物館、文創園區等地，今年更受到歡迎。

觀光旅遊局表示，雖然初五準備開工，但是台南各地仍持續有春節相關活動，如鹽水月津港燈節到3月4日、鹽水蜂砲到3月1日，還有鹿耳門聖母廟新春嘉年華、鹿耳門天后宮台灣年文化季，歡迎全國民眾團聚到臺南這個充滿人情味的城市走春，輕鬆暢遊臺南，來場開春輕旅行。

更多臺南春節精彩活動、旅遊景點及合法旅宿資訊，請上台南旅遊網(https://www.twtainan.net/)及台南旅宿網(https://stay.twtainan.net/)查詢。2018台南春節活動表下載網址：https://www.twtainan.net/Utility/DisplayFile?id=4447

南市觀旅局表示，遊客主要仍以到寺廟拜拜祈福為主，如南鯤鯓代天府、台灣首廟天壇都是...
南市觀旅局表示，遊客主要仍以到寺廟拜拜祈福為主，如南鯤鯓代天府、台灣首廟天壇都是熱門景點。圖／本報資料照片
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南市觀旅局表示，遊客主要仍以到寺廟拜拜祈福為主，如南鯤鯓代天府、台灣首廟天壇都是...
南市觀旅局表示，遊客主要仍以到寺廟拜拜祈福為主，如南鯤鯓代天府、台灣首廟天壇都是熱門景點。圖／本報資料照片
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春節奇美博物館月津港
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