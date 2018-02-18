台南中西區民權路面下 隱藏大井

2018-02-18 20:58 中央社 台南18日電



「這個路面下真的有座巨大古井？」就算是台南的中生代，還是有很多人不知道中西區民權路面下，有座名為「大井」的古井，它的名氣，連日本媒體都曾報導過。

台南市中西區民權路是全台最早的街道之一，這裡有座古井，不讓人訝異，只是這座古井已被封存在路面下，只有一面顏色有別於柏油路面的區塊較顯眼，上面還有一塊半圓形鐵蓋，若是沒看到路旁「大井頭」石碑，真的沒人知道鐵蓋下方有座名為「大井」的古井。

「大井」開鑿的年代不詳，但台南市政府文化局去年出版的「府城古井誌」中，大井是被排在歷史名井的第一個，可見它的在府城古井中的地位。

相傳，15世紀明朝宣德年間，太監王三保下西洋時，曾在大井取水；也有人說，荷蘭人建築普羅民遮城（赤崁樓）時，開鑿大井備水；也有人認為大井是荷蘭人開發市街（民權路）時的水源遺跡。

不可諱言，大井帶動市街發展，讓民權路一帶發展為「大井頭」。台南市文化資產保護協會理事曾國棟考證，日治初期，水源豐沛的大井，幾乎供應全市1/5人口用水，1907年日人進行市區改正，原想拆掉填平大井，但在地方力爭下，僅把井欄拆掉一半，改砌成半圓形。

1917年，台南水道啟用，鋪設自來水管線，市內各處水井陸續被填平，僅大井被視為古蹟保存，但仍裝設水搖抽水機，以利民眾取水。

1965年（民國54年）民權路拓寬，位於道路中間的大井終於走入歷史，井欄被拆除，上鋪鐵蓋，井水日漸乾涸，雖被列為市定古蹟，但很多台南人卻不知道這裡有口古井，更不知大井的來歷，反倒是日本電視台曾到場報導，對鬧區幹道路面下方有座古井，嘖嘖稱奇。