台南隱藏巷弄烏鬼井 曾被小孩視畏途

2018-02-18 21:00 中央社 台南18日電



台南是開台古都，留下不少奴隸遺跡，隱藏在北區窄巷中有口「烏鬼井」，早年民智未開，這口井有「烏鬼」兩字，被小孩視為畏途。

座落在台南市北區自強街的烏鬼井，其實不太好找，要不是自來水普及，多數水井被封，烏鬼井的井體重建，又被列為市定古蹟，封蓋保存，多數人就算路過，也不知道在這窄巷中，還有一口歷史久遠的水井。

烏鬼井開鑿年代不詳，烏鬼是否就是非洲黑人，也無法確認。台南市文化資產保護協會理事曾國棟考證，烏鬼井是17世紀荷蘭人命令奴隸所鑿，烏鬼應該是東南亞的土著，膚色黝黑，水性好，被稱為烏鬼。

烏鬼井在荷據時期以菻荼（林投）為砌築材料，又被稱為菻荼井，清領乾隆初期改砌紅磚壁，因水井離當時的海岸線不遠，不少南北商船在烏鬼井取水，以供日用。

經過200多年，烏鬼井內沙土淤積，日治時期已無井水，只留存紅磚井欄，以供辨識；民國44年台南市政府再開挖修復，重現烏鬼井，井水依舊清澈沁涼，也帶動井邊周遭豆皮、豆腐及醬油等製造業，一度形成小攤商集中地，直到民國六十年代道路闢建才逐漸消失。

如今的烏鬼井，已被水泥封蓋，還立碑立牌解說；1名5年級生說，他國小時每天清晨上學，都要路過烏鬼井，當年他看到烏鬼兩個字，總會不自禁害怕，深恐井中有不知名異物，長成後才知道烏鬼井的來歷，算是值得回味的記憶。

值得一提的是，離烏鬼井不到1公里處，就是鄭成功率兵準備攻打普羅民遮城（赤崁樓）的登陸地，鄭成功部隊在附近夜宿度過第一個晚上。