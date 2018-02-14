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「不知道降不降得下來」 黑鷹罹難護理師最後LINE曝光

影／超美！台灣燈會水影舞集、懸空藝術燈區影片曝光

2018-02-14 19:42聯合報 記者卜敏正╱即時報導

嘉義縣政府今天分別舉辦「水影舞集燈區」、「懸空藝術燈區」記者會，前者由締造金氏世界紀錄的新加坡頂尖投影團隊，透過故宮南院至美橋橋體與至善湖水幕裝置進行投影，呈現「水、陸、空」科技光影秀。後者則是一座模擬地震後海嘯圖形，以織網編結懸掛空中，搭配投射光呈現絢麗優雅光影的藝術作品。

嘉義縣長張花冠表示，今年台灣燈會打破傳統空間型態，燈區橫跨水、陸、空， 「水上燈區」邀請多位藝術家共襄盛舉，湖面展示多名藝術家創作燈飾，創作者使用各種素材創作，讓遊客們在「水上燈區」有不同的感官體驗。

「水影舞集燈區」邀請新加坡頂尖投影團隊Hexogon Solution合作，將透過故宮南院至美橋橋體與至善湖上的水幕裝置進行投影，結合故宮南院主體燈光秀，呈現「水、陸、空」三種層次的科技光影秀，投影以嘉義縣鳥藍腹鷴座為主軸，讓遊客從不同角度欣賞嘉義之美，也帶領大家回「嘉」感受過年氣氛。

「懸空藝術燈就像燈區地標！」張花冠說，藝術家Janet Echelman 因為2010年智利地震激盪出靈感，他從美國國家太空總署，和美國國家海洋及大氣總署，製作模擬地震後的海嘯圖形得到啟發，研究發現震動瞬間加速地球旋轉，一天縮短了1.26微秒時間，「1.26雕塑」應運而生。

嘉義縣文化觀光局指出，懸空藝術作品用絲狀聚酯纖維編織成一張約900平方公尺的網子，以5座高約16公尺鋼柱架設在嘉義縣治特區博愛路與信義一路十字路口的高空，透過風的流動與光的幻變展現迷人風采，無論身置燈區何方，仰望即見輕柔的「1.26」隨風搖曳。

燈會「懸空藝術燈區」上空，創作者以織網編結懸掛空中、隨風飄舞。記者卜敏正／攝影
燈會「懸空藝術燈區」上空，創作者以織網編結懸掛空中、隨風飄舞。記者卜敏正／攝影
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走進燈會「懸空藝術燈區」遙望夜空，一縷絢彩薄紗隨風飄舞，是美國藝術家Janet ...
走進燈會「懸空藝術燈區」遙望夜空，一縷絢彩薄紗隨風飄舞，是美國藝術家Janet 的懸空藝術作品。圖片／嘉義縣政府提供
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故宮南院藝術家地震
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