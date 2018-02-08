年節食安大稽查 嘉義縣查核775件食品4件不合格

2018-02-08 15:48 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



春節將近，嘉義縣政府消保官今天帶衛生局稽查人員展開食安聯合稽查，分別到朴子等鄉鎮市傳統市場、大賣場等販賣場所，共查核775件，其中4件標示不符，不合格率0.5 %， 追查來源都屬外縣市，將移所轄衛生局辦理。

聯合稽查小組上午到朴子市第二市場，隨機抽查乾貨類食品標示，發現莊姓攤商商品標示不符規定，連麻油及苦茶油都未標明製造商來源，稽查人員當場要求下架標示不符商品，開立檢驗單，約談業者說明。

查核食安品項包括：臘肉香腸、水產乾貨、年糕製品、醃製蔬菜、豆干、香菇、瓜子、花生、蝦米、蜜餞、糖果等，未依規定標示，除下架回收改正外，最高可裁處300萬元罰鍰。

衛生局代理局長蔡淑真提醒消費者，選購年節食品，如醃漬、乾貨、水產品，應選擇接近食物原色食品，不宜挑選色澤鮮豔或太潔白，注意包裝食品是否有完整標示。