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智慧T-Bike今上路 可測卡路里、緊急求救

2018-02-07 14:54聯合報 記者鄭維真╱即時報導

台南市今推出首套具車聯網系統的公共自行車系統「Smart T-Bike」系統，透過手機與自行車租賃系統的結合，民眾可記錄騎乘資料，具有健康管理、智慧尋車、緊急通報等功能。

交通局長林炎成表示，Smart T-Bike是在原本的台南市公共自行車T-Bike，加裝具定位及通訊功能的車上機，民眾只要下載T-Bike App，透過手機與自行車租賃系統的結合，可記錄自行車騎乘資料供使用者查詢，如每次騎乘距離、消耗的卡路里及減少的二氧化碳排放量。Smart T-Bike初期建置500輛，車身有黃色的「Smart+」符號。

林炎成指出，Smart T-Bike還備有內建定位系統，使用者不小心遺失車輛或遺忘車輛停放位置，可透過App啟動尋車功能，找到自己車輛的位置。

Smart T-Bike提供緊急求救系統，客服人員可及時發現路倒車輛，主動關心使用者情況；使用者也可透過App系統，一鍵求援，與客服人員聯繫。車速超過15公里的情況下，Smart T-Bike會以黑屏提出車速過快的警告，並關閉人機溝通界面，以降低危險發生的機率。

Smart T-Bike App還蒐集紫外線、空氣品質資料、及T-Bike十大經典路線，讓使用者依照紫外線強度和AQI指數決定是否外出騎車、及選擇喜愛的騎車路線。

台南市今推出首套具車聯網系統的公共自行車系統「Smart T-Bike」系統。記...
台南市今推出首套具車聯網系統的公共自行車系統「Smart T-Bike」系統。記者鄭維真／攝影
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