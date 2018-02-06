台灣燈會必看 山林鐵道燈區科技藝術燈具作品影像吸睛

2018-02-06 14:24 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



台灣燈會必看山林鐵道燈區！嘉義縣長張花冠今天上午在文化觀光局化身阿里山森鐵小火車列車長，帶來賓拉繩鳴笛，為山林鐵道文化燈區五座燈揭開神秘面紗，阿里山生態及森鐵幻化成科技藝術光影，亮麗呈現，國際藝術家蔡爾平帶來縣鳥「藍腹鷴」不鏽鋼雕塑吸睛。

山林鐵道文化燈區佔地3公頃，以嘉義東部群山及鐵道文化為設計元素，運用最夯科技打造超大型裝置藝術，翻轉民眾賞燈模式，揉合藝術手法，運用最新科技，設計燈光藝術作品，包括太平雲梯、森鐵、糖鐵及蔗園景物，結合不同媒材，展現創意「森林之泉」、「行走的時光」等藝術品。

主燈「Translight」以阿里山為核心設計，融合山水與雲霧意象，以數位手法重新詮釋，作品以視覺暫留手法，運用LED燈光及機械動力展現，透過虛實抽象視覺交錯，讓人體會光線細膩景緻，開燈期間每半小時表演1場山林光影音樂秀。

科技燈具「鐵道森情」，邀請新銳藝術團隊如牧創作，領略阿里山之美，作品打造互動體驗裝置，影像呈現阿里山美景，精彩林相變化、豐富自然生態，讓操作民眾化身列車長、旁邊民眾扮乘客，體驗坐火車感動。