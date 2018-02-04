兼顧美味與細膩 這場公益圍爐零剩食

2018-02-04 00:08 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



每到歲末，各社福團體舉辦公益餐會傳遞愛，但這場圍爐特別暖心。嘉義市福添福社會福利基金會連續9年舉辦「助你幸福圍爐餐會」，邀請來自雲嘉嘉3縣市受扶助團體及家庭，席開105桌，傍晚5點半準時開席。主辦單位用心且細膩，炸雞腿、油飯、燙白蝦、雞湯等家常菜色，暖呼呼上桌，吃不完也方便打包，是一場零剩食的公益尾牙。

席間，福添福基金會創辦人陳盈助、董事長陳素月送每一位參加者一只千元紅包，並道聲「新年快樂」，陳盈助、陳素月話不多，卻是彎下腰、滿臉笑意，和人眼神交會，展現誠心暖意。陳素月提到，福添福基金會創立9年，扶助超過3200個經濟弱勢急難家庭，接獲通報第一時間便伸出溫暖的手，由社工關懷訪視，並提供最需要的資源，陪伴受助者度過難關。

離場時，主辦單位為每人準備一份「福袋」，裡頭有嘉義市私立嘉愛啟智發展中心的手工蛋捲、若竹兒愛心烘焙坊的牛軋糖、嘉義市腦麻協會麻吉烘焙坊的手工餅乾、知名的三哥肉鬆等，採購身障團體的庇護商品，用行動支持，也協助曝光行銷，這份心意更顯珍貴。

這場餐會在嘉義高中樹人堂，傍晚5點30分準時開席，台上表演也有看頭，4名鄒族女孩合組的「AM樂團」受邀演出，福添福基金會去年底協助AM樂團出版首張創作專輯《故鄉》，今晚回饋演出，一連演唱《故鄉》、《助你幸福》等多首動聽歌曲，具有穿透力的美聲，台下觀眾聽得如癡如醉。

考量基金會服務對象以兒童為重心，現場有不少育幼院、課輔班孩子，主辦單位請來東森幼幼台水果家族、文化大學撼動HDA表演，滿足在場小朋友的口味，看得好過癮，度過難忘的圍爐宴。

福添福社會福利基金會執行長湯宏忠是這場餐會的總策畫，他曾任嘉義縣政府社會局長、嘉義市政府行政處長等職，理解社福團體、弱勢家庭心境與感受，站在受助者的需求思考，留意圍爐餐會每一個環節，包括菜色、表演、伴手禮等，讓參加者備感尊重。

有意思的是，這場千人圍爐公益餐會幾乎零剩食，會場兩側提供打包袋，加上菜色多是乾爽、便於打包的菜色，提高打包意願。

基金會出動65名志工協助，嘉義市長涂醒哲、議長蕭淑麗也受邀出席。主持人是藝人陽帆、張秀容，陽帆是基金會顧問，與陳盈助有不錯私交。